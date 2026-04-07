مندوب إيران: طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التهديدات الأميركية

أعلن المندوب الدائم لإيران لدى ، ، أن بلاده ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسها، في ظل التهديدات الأميركية باستهداف البنية التحتية للجمهورية.





وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس ، يوم الثلاثاء: "يجب ألا تكون هناك أي شكوك في أن ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية شعبها والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وحماية مصالحها الوطنية بحزم".





وأضاف أن " والنظام الاسرائيلي سيتحملان المسؤولية على كل التطورات اللاحقة على الساحة الإقليمية والدولية".





يذكر أن الرئيس الأميركي هدد بتوجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية في إيران، بما فيها محطات الطاقة والجسور، إن لم تفتح حتى يوم الثلاثاء.

