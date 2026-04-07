ساعة الصفر تبدأ الليلة...ماذا لو نفّذ ترامب تهديداته؟

مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ، تتجه الأنظار نحو ، حيث قد تنفذ تهديداتها بضرب البنية التحتية الحيوية للبلاد، بما في ذلك محطات الكهرباء والجسور الحيوية ومحطات المياه وأبراج الاتصالات.

وحسب التقارير الايرانية والغربية، من المتوقع أن تتطور الأحداث كما يلي:

-ضربات منسقة تستهدف كل محطات توليد الطاقة الرئيسية في طهران، أصفهان، شيراز، تبريز، مشهد…

-المستشفيات تلجأ للمولدات، والتي تكفي لمدة 48 ساعة فقط. يبدأ العد التنازلي لخطر نقص الخدمات الأساسية للمدنيين.

-محطات معالجة المياه تتوقف عن العمل ما يترك السكان بلا مياه نظيفة.

-أبراج الاتصالات والإنترنت تُدمّر، تاركة إيران في ظلام شامل، مع انقطاع كامل في شبكات الاتصالات والخرائط الليلية عبر الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع ان يبدأ الحرس الثوري في تفعيل خطط الرد، مع أوامر محتملة لحلفاء إيران الإقليميين مثل والحوثيين والميليشيات للتحرك.

كل ذلك، وسط توتر عالمي ومراقبة دقيقة للمشهد الإيراني بشكل خاص وللإقليم بشكل عام.