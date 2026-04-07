خاص
ساعة الصفر تبدأ الليلة...ماذا لو نفّذ ترامب تهديداته؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-04-2026
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس
دونالد ترامب
، تتجه الأنظار نحو
إيران
، حيث قد تنفذ
الولايات المتحدة
تهديداتها بضرب البنية التحتية الحيوية للبلاد، بما في ذلك محطات الكهرباء والجسور الحيوية ومحطات المياه وأبراج الاتصالات.
وحسب التقارير الايرانية والغربية، من المتوقع أن تتطور الأحداث كما يلي:
-ضربات منسقة تستهدف كل محطات توليد الطاقة الرئيسية في طهران، أصفهان، شيراز، تبريز، مشهد…
-المستشفيات تلجأ للمولدات، والتي تكفي لمدة 48 ساعة فقط. يبدأ العد التنازلي لخطر نقص الخدمات الأساسية للمدنيين.
-محطات معالجة المياه تتوقف عن العمل ما يترك السكان بلا مياه نظيفة.
-أبراج الاتصالات والإنترنت تُدمّر، تاركة إيران في ظلام شامل، مع انقطاع كامل في شبكات الاتصالات والخرائط الليلية عبر الأقمار الصناعية.
ومن المتوقع ان يبدأ الحرس الثوري
الإيراني
في تفعيل خطط الرد، مع أوامر محتملة لحلفاء إيران الإقليميين مثل
حزب الله
والحوثيين والميليشيات
العراقية
للتحرك.
كل ذلك، وسط توتر عالمي ومراقبة دقيقة للمشهد الإيراني بشكل خاص وللإقليم بشكل عام.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ساعة الصفر تقترب؟ أضخم حاملة طائرات أميركية تحطّ الرحال في حيفا
Lebanon 24
ساعة الصفر تقترب؟ أضخم حاملة طائرات أميركية تحطّ الرحال في حيفا
08/04/2026 01:37:29
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
08/04/2026 01:37:29
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة عملاً ببدء التوقيت الصيفي
Lebanon 24
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة عملاً ببدء التوقيت الصيفي
08/04/2026 01:37:29
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"بإشارة واحدة".. طهران تهدّد بخنق طاقة العالم وترامب يحدد "ساعة الصفر"
Lebanon 24
"بإشارة واحدة".. طهران تهدّد بخنق طاقة العالم وترامب يحدد "ساعة الصفر"
08/04/2026 01:37:29
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
حزب الله
الإيراني
العراقية
العراقي
ايرانية
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس البرلمان الإيراني يعلق على تدمير إسرائيل كنيسا يهوديا تاريخيا في قلب طهران
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني يعلق على تدمير إسرائيل كنيسا يهوديا تاريخيا في قلب طهران
16:52 | 2026-04-07
07/04/2026 04:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران
16:50 | 2026-04-07
07/04/2026 04:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: دول الخليج تأسف لرفض قرار مضيق هرمز في الأمم المتحدة
Lebanon 24
البحرين: دول الخليج تأسف لرفض قرار مضيق هرمز في الأمم المتحدة
16:50 | 2026-04-07
07/04/2026 04:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الاميركي كبش فداء جاهز لنتائج الحرب
Lebanon 24
وزير الدفاع الاميركي كبش فداء جاهز لنتائج الحرب
16:41 | 2026-04-07
07/04/2026 04:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أحيط علماً بمقترح باكستان وسيرد عليه
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أحيط علماً بمقترح باكستان وسيرد عليه
16:40 | 2026-04-07
07/04/2026 04:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
02:06 | 2026-04-07
07/04/2026 02:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2026-04-07
رئيس البرلمان الإيراني يعلق على تدمير إسرائيل كنيسا يهوديا تاريخيا في قلب طهران
16:50 | 2026-04-07
تحذير إسرائيلي: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران
16:50 | 2026-04-07
البحرين: دول الخليج تأسف لرفض قرار مضيق هرمز في الأمم المتحدة
16:41 | 2026-04-07
وزير الدفاع الاميركي كبش فداء جاهز لنتائج الحرب
16:40 | 2026-04-07
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أحيط علماً بمقترح باكستان وسيرد عليه
16:32 | 2026-04-07
مسؤول أميركي: البنتاغون يأخذ بالاعتبار الحد الأدنى من الأضرار المدنية
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 01:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
