باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين

07-04-2026 | 16:16
باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين
 دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى منح مهلة إضافية لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال إن المساعي الدبلوماسية "تتقدم بثبات وقوة"، وقد تفضي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب، مطالبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد المهلة المحددة. 

كما دعا شهباز شريف إيران إلى فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها.

وحث جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف القتال لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية لتحقيق "إنهاء حاسم للحرب"، بما يخدم الاستقرار والسلام طويل الأمد في المنطقة. 

 

مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء باكستان: أطلب من ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تدعو ترامب لتمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: نشك بإمكانية تمديد مهلة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام فقدمت لها 10 أيام
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-04-07
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07
Lebanon24
16:41 | 2026-04-07
Lebanon24
16:40 | 2026-04-07
Lebanon24
16:32 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
