باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين

دعا رئيس الوزراء شهباز شريف إلى منح مهلة إضافية لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في .

وقال إن المساعي الدبلوماسية "تتقدم بثبات وقوة"، وقد تفضي إلى نتائج ملموسة في القريب، مطالبا الرئيس الأميركي بتمديد المهلة المحددة.

كما دعا شهباز شريف إلى فتح لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها.

وحث جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف القتال لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية لتحقيق "إنهاء حاسم للحرب"، بما يخدم الاستقرار والسلام طويل الأمد في المنطقة.