مسؤول أميركي: البنتاغون يأخذ بالاعتبار الحد الأدنى من الأضرار المدنية

أكد مسؤول أميركي في تصريحات لقناة الجزيرة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعدّت خططاً عسكرية، مشيراً إلى أن القوات جاهزة في حال قرر الرئيس دونالد ترامب تنفيذ تهديداته ضد إيران.
وأوضح المسؤول أن البنتاغون لن يكشف عما إذا كانت المنشآت النووية ضمن الأهداف المحتملة داخل إيران، لافتاً إلى أن الخطط العسكرية تأخذ في الاعتبار الحد من الأضرار المدنية في حال تنفيذ أي ضربات.
وأضاف أن الوزارة أجرت مراجعة قانونية لضمان عدم تعارض العمليات المحتملة مع القانون الدولي، معبّراً عن أمله في عدم اللجوء إلى التصعيد، وأن تتخذ إيران خطوات تساهم في خفض التوتر.