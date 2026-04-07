احتجاج في البصرة.. متظاهرون يقتحمون القنصلية الكويتية

07-04-2026 | 16:21
احتجاج في البصرة.. متظاهرون يقتحمون القنصلية الكويتية
اقتحم متظاهرون، مساء الثلاثاء، مبنى القنصلية الكويتية في البصرة، احتجاجا على قصف صاروخي قيل إنه انطلق من الأراضي الكويتية وأدى إلى مقتل عائلة في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل لحظة اقتحام عشرات المحتجين مبنى القنصلية، فيما حاولت القوات الأمنية تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التظاهرة اندلعت أمام القنصلية الكويتية في البصرة على خلفية استهداف منزل في المحافظة بقصف جوي، مشيرة إلى أن المحتجين تمكنوا من تجاوز سور القنصلية رغم تدخل القوى الأمنية.

ونقل عن مصدر لوكالة "شفق نيوز" أن المتظاهرين أنزلوا العلم الكويتي من فوق مبنى القنصلية ورفعوا مكانه العلم العراقي.

وجاء ذلك بعد إعلان قيادة شرطة البصرة سقوط صاروخ على منزل سكني في خور الزبير جنوبي المحافظة، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل 3 أشخاص.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن القصف الذي استهدف منزلا في خور الزبير ضمن قضاء سفوان أقصى جنوب العراق، كان هجوما صاروخيا انطلق من الكويت واستهدف اجتماعا لفصيل مسلح.

وأضاف أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، بالتزامن مع انتشار مكثف لأمن الحشد في محيط المنطقة، لكشف تفاصيل العملية وتحديد طبيعة الاستهداف. (روسيا اليوم)
الخارجية الكويتية: نحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداء على القنصلية
وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
بالفيديو: مئات المتظاهرين في باكستان يقتحمون القنصلية الأميركية.. وسقوط قتلى
الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق للاحتجاج على اعتداءات فصائل مسلحة عراقية على الكويت
