تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

وزير الدفاع الاميركي كبش فداء جاهز لنتائج الحرب

07-04-2026 | 16:41
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد الساحة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة تصاعداً لافتاً في وتيرة الانتقادات الموجّهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، في ما يبدو أنه يتجاوز حدود المحاسبة التقليدية إلى إطار أوسع من التمهيد السياسي المبكر لإعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وبحسب قراءة متقاطعة لمواقف دوائر سياسية وإعلامية أميركية، فإن هذا التصعيد يندرج ضمن عملية تهيئة استباقية للرأي العام، تحسّباً لمسارات الحرب الجارية ونتائجها المحتملة. إذ تشير المعطيات إلى أن تحميل المسؤوليات بدأ مبكراً، قبل اتضاح صورة الإنجاز أو الفشل، وهو ما يعكس دينامية مألوفة داخل النظام السياسي الأميركي تقوم على صناعة "كبش فداء" عند المنعطفات الحساسة.

في هذا السياق، ترى مصادر دبلوماسية مطلعة أن شخصية وزير الدفاع تبدو في موقع قابل للاستهلاك السياسي، حيث يجري التعامل معه كأحد عناصر إدارة المرحلة لا كجزء ثابت من معادلة السلطة. فالتجارب السابقة تُظهر أن القيادات العسكرية أو الدفاعية غالباً ما تُستبدل عند أول إخفاق كبير، أو حتى عند الحاجة إلى امتصاص تداعيات قرار استراتيجي مثير للجدل.

ومن جهة أخرى، اعتبرت المصادر أن استمرار الضغوط على هيغسيث قد يكون مرتبطاً أيضاً بصراعات داخلية بين مراكز القرار، حيث تسعى أطراف مختلفة إلى إعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، مستفيدة من مناخ الحرب والتوترات الإقليمية.

وبالتالي، فإن مصير الوزير لا يبدو مرتبطاً حصراً بأدائه الميداني، بل بقدرته على الصمود داخل شبكة معقدة من الحسابات السياسية. ففي حال تحقيق أهداف الحرب، قد يُستبعد ضمن عملية إعادة ترتيب "ما بعد الإنجاز"، أما في حال الفشل، فإن الإطاحة به قد تتحول إلى خطوة سريعة لاحتواء التداعيات وتخفيف الضغط عن الإدارة.
خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

بات السياسية

وزير الدفاع

مؤسسة الأمن

بيت هيغسيث

دبلوماسي

سي ال

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24