البيت الأبيض: الرئيس ترامب أحيط علماً بمقترح باكستان وسيرد عليه

أفاد بأن الرئيس الأميركي على علم بطلب رئيس الوزراء تمديد المهلة الممنوحة لإيران لأسبوعين قبل شن ضربات واسعة النطاق ضدها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس قبل ساعات من انتهاء المهلة: "أُحيط الرئيس علما بالاقتراح، وسيَصدر ردّ عليه".

ونقلت عن مسؤول ‌إيراني ‌كبير قوله، ‌إن ⁠طهران ⁠تدرس ‌بإيجابية ⁠طلب ⁠باكستان وقف ⁠إطلاق النار لأسبوعين.

وحضّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يضطلع بوساطة محورية لانهاء الحرب في ، ، الثلاثاء، على أن يمدد لأسبوعين المهلة التي منحها لإيران.