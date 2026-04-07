ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين

أكد الرئيس الأميركي أنه "وافق على وقف قصف وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين".

وقال: "سيكون هناك وقفاً لإطلاق نار من الجانبين الأميركي والإيراني"، مؤكداً أن "فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه".

وتابع: "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين أميركا وإيران".

وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".

وقال : "يشرّفني بصفتي رئيساً للولايات المتحدة أن نصل إلى مشارف حل نهائي لأزمة إيران المزمنة".

وأشار مسؤول في إلى أن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران ".

وأعلن التلفزيون أن " وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب".

وقال الإيراني: "حققنا نصراً عظيماً وأجبرنا على قبول مقترحنا المكوّن من 10 نقاط".