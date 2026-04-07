عربي-دولي
ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين
Lebanon 24
07-04-2026
|
18:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه "وافق على وقف قصف
إيران
وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين".
وقال: "سيكون هناك وقفاً لإطلاق نار من الجانبين الأميركي والإيراني"، مؤكداً أن "فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه".
وتابع: "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين أميركا وإيران".
وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".
وقال
ترامب
: "يشرّفني بصفتي رئيساً للولايات المتحدة أن نصل إلى مشارف حل نهائي لأزمة إيران المزمنة".
وأشار مسؤول في
البيت الأبيض
إلى أن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران
مضيق هرمز
".
وأعلن التلفزيون
الإيراني
أن "
الرئيس دونالد ترامب
وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب".
وقال
مجلس الأمن القومي
الإيراني: "حققنا نصراً عظيماً وأجبرنا
الولايات المتحدة
على قبول مقترحنا المكوّن من 10 نقاط".
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن ترامب: أوافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين
Lebanon 24
08/04/2026 04:02:26
باكستان تدعو ترامب لتمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين
رئيس وزراء باكستان: أطلب من ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين
Lebanon 24
08/04/2026 04:02:26
إسرائيل تخطط لمواصلة الهجمات على إيران لمدة أسبوع أو أسبوعين
تابع
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
Lebanon 24
20:13 | 2026-04-07
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران حقّقت نصراً عظيماً ببركة دماء السيد الشهيد علي خامنئي
Lebanon 24
19:46 | 2026-04-07
رئيس البرلمان الإيراني يعلق على تدمير إسرائيل كنيسا يهوديا تاريخيا في قلب طهران
Lebanon 24
16:52 | 2026-04-07
تحذير إسرائيلي: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران
Lebanon 24
16:50 | 2026-04-07
البحرين: دول الخليج تأسف لرفض قرار مضيق هرمز في الأمم المتحدة
Lebanon 24
16:50 | 2026-04-07
أيضاً في عربي-دولي
20:13 | 2026-04-07
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
19:46 | 2026-04-07
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران حقّقت نصراً عظيماً ببركة دماء السيد الشهيد علي خامنئي
16:52 | 2026-04-07
رئيس البرلمان الإيراني يعلق على تدمير إسرائيل كنيسا يهوديا تاريخيا في قلب طهران
16:50 | 2026-04-07
تحذير إسرائيلي: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران
16:50 | 2026-04-07
البحرين: دول الخليج تأسف لرفض قرار مضيق هرمز في الأمم المتحدة
16:41 | 2026-04-07
وزير الدفاع الاميركي كبش فداء جاهز لنتائج الحرب
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
03:42 | 2026-04-04
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
