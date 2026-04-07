عربي-دولي

الضربات تتواصل على دول الخليج وإسرائيل رغم إعلان أميركا وإيران عن وقف إطلاق نار

07-04-2026 | 22:44
دوت صفارات الإنذار في أرجاء منطقة الخليج وفي إسرائيل، حيث أفادت عدة دول، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عن رصد صواريخ، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على وقف لإطلاق النار مع إيران لأسبوعين.

وكان ترامب قد أعلن عن وقف إطلاق النار في حوالي الساعة 6:30 من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، إلا أنه لم يحدد الموعد الذي سيدخل فيه هذا الوقف حيز التنفيذ.

وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في حوالي الساعة 8:30 من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي، بأن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أصدر أمراً لجميع الفروع العسكرية بوقف إطلاق النار. 

وأعلنت كل من الكويت والإمارات، عبر منصة "إكس"، أنهما تعملان على اعتراض التهديدات القادمة المتمثلة في الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي أبوظبي، ذكرت السلطات أنها تتعامل مع حريق اندلع في منشأة "حبشان" لمعالجة الغاز.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها نجحت في اعتراض هجوم صاروخي.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بدوي صفارات الإنذار، وحثت السكان على التوجه إلى أماكن آمنة؛ بينما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية تحذيراً مبكراً من خطر محتمل في محافظة "الخرج" الواقعة وسط البلاد.

وفي إسرائيل، صرح الجيش بأنه رصد عدة موجات من الصواريخ أُطلقت من إيران، وأنه يعمل على اعتراض تلك التهديدات.

 ووفقاً لمنظمة "نجمة داود الحمراء"، وهي خدمة الطوارئ، فإن فرقها موجودة حالياً في عدة مواقع سقطت فيها الصواريخ في وسط إسرائيل. (سي ان ان)

الولايات المتحدة

المديرية العامة

وزارة الداخلية

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

في إسرائيل

الإيرانية

سي ان ان

