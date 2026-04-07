"ليس هناك أدنى شك".. تعليق جديد لترامب بشأن الانتصار

اعتبر الرئيس خلال حديث لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع .



وقال :" بعد وقت قصير من إعلان الهدنة "إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك".



ولم يوضح ما إذا كان سيعود إلى تهديداته بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور في حال انهيار الاتفاق.



وقال ترامب ردا على سؤال بشأن مصير اليورانيوم المخصب : "سيتم التعامل مع ذلك على أكمل وجه وإلا لما كنت لأوافق" على التسوية".



وقال ترامب بشأن ما إذا كان ضالعة في دفع نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة: "هذا ما أسمعه". (ا ف ب)





