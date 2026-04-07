إيران تعلن موافقة واشنطن على مطالبها ضمن مقترح من 10 نقاط وهدنة تمتد لأسبوعين

أعلنت ، فجر الأربعاء، أن وافقت على مطالب طرحتها طهران ضمن مقترح مؤلف من 10 نقاط، نُقل عبر باكستان، أبرزها ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وتخصيب اليورانيوم.



وذكر " القومي" ، في بيان نشره عباس عراقجي في منصة "إكس"، أن "كافة أهداف الحرب قد تحققت تقريبًا"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي قبول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.



وجاء في البيان أن طهران أجبرت على "القبول بخطتها ذات النقاط العشر، والتي التزمت فيها أمريكا، من حيث المبدأ، بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة مضيق هرمز، وقبول التخصيب، ورفع جميع الأولية والثانوية".



وأضاف البيان، أنَّ باقي المطالب تمثلت في "إنهاء كافة قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع تعويضات لإيران، وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك ضد الإسلامية البطلة في ".



وأكد بيان المجلس أن "إيران رفضت حتى الآن عدة إنذارات نهائية قدّمها الرئيس الأمريكي، ولا تزال تؤكد أنها لا تعير أي أهمية لأيِّ نوع من هذه المهل".





، قال الحرس الثوري الإيراني، إن طهران خاضت محادثات مع دولة وسيطة من شأنها وقف إطلاق للنار لمدة أسبوعين، على أن تؤدي لهدنة دائمة تشمل حلفاء إيران في المنطقة.

Advertisement