|
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
إيران تعلن موافقة واشنطن على مطالبها ضمن مقترح من 10 نقاط وهدنة تمتد لأسبوعين
Lebanon 24
07-04-2026
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
، فجر الأربعاء، أن
الولايات المتحدة
وافقت على مطالب طرحتها طهران ضمن مقترح مؤلف من 10 نقاط، نُقل عبر باكستان، أبرزها ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وتخصيب اليورانيوم.
وذكر "
مجلس الأمن
القومي"
الإيراني
، في بيان نشره
وزير الخارجية
عباس عراقجي في منصة "إكس"، أن "كافة أهداف الحرب قد تحققت تقريبًا"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قبول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.
وجاء في البيان أن طهران أجبرت
واشنطن
على "القبول بخطتها ذات النقاط العشر، والتي التزمت فيها أمريكا، من حيث المبدأ، بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة
إيران على
مضيق هرمز، وقبول التخصيب، ورفع جميع
العقوبات
الأولية والثانوية".
وأضاف البيان، أنَّ باقي المطالب تمثلت في "إنهاء كافة قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع تعويضات لإيران، وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك ضد
المقاومة
الإسلامية البطلة في
لبنان
".
وأكد بيان المجلس أن "إيران رفضت حتى الآن عدة إنذارات نهائية قدّمها الرئيس الأمريكي، ولا تزال تؤكد أنها لا تعير أي أهمية لأيِّ نوع من هذه المهل".
من جهته
، قال الحرس الثوري الإيراني، إن طهران خاضت محادثات مع دولة وسيطة من شأنها وقف إطلاق للنار لمدة أسبوعين، على أن تؤدي لهدنة دائمة تشمل حلفاء إيران في المنطقة.
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن تسلمت رد إيران المكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب
