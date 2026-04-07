Najib Mikati
مصر ترحب بخطوة ترامب.. وتدعو إلى تثبيت التهدئة والمفاوضات

07-04-2026 | 23:34
مصر ترحب بخطوة ترامب.. وتدعو إلى تثبيت التهدئة والمفاوضات
رحبت مصر بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الموافقة على تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين، واعتبرت الخطوة تطوراً إيجابياً مهماً باتجاه التهدئة واحتواء التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة والعالم.

وأكدت القاهرة أن تعليق العمليات العسكرية من الجانب الأميركي، مع تجاوب الجانب الإيراني، يمثل فرصة مهمة يجب استثمارها لإفساح المجال أمام المفاوضات والدبلوماسية والحوار، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر صباح الأربعاء، على أهمية البناء على هذه الخطوة عبر الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية واحترام حرية الملاحة الدولية.

كما جددت مصر دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والأمن، مؤكدة استمرار جهودها مع باكستان وتركيا وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشددت أيضاً على أهمية احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ورفض أي اعتداء عليها أو مساس بسيادتها، مؤكدة أن أي ترتيبات مقبلة يجب أن تراعي الهواجس الأمنية المشروعة للدول الخليجية.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعرب خلاله عن تقدير القاهرة لهذه الخطوة الأميركية، باعتبارها فرصة لإطلاق مسار تفاوضي جدي بين واشنطن وطهران لحل القضايا العالقة وضمان الأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. كما أثنى ويتكوف على الجهود المصرية مع باكستان والشركاء الإقليميين لدفع مسار وقف النار والتفاوض.
