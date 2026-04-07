بعد لحظات من إعلان ترامب تعليق قصف إيران.. هجمات صاروخية باتجاه اسرائيل

بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي موافقته على تعليق الهجوم المدمّر على لمدة أسبوعين، أصدر الجيش 3 تحذيرات متتالية ليل الثلاثاء ـ الأربعاء من هجمات صاروخية من باتجاه .وعمل الجيش الإسرائيلي على اعتراض الموجة الخامسة من الصواريخ منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.وقالت " عربية" إن موجة الصواريخ الإيرانية استهدفت ومناطق وسط إسرائيل.ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن الإسعاف الإسرائيلي، بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة من جراء هجوم صاروخي إيراني جنوبي إسرائيل.في المقابل، ذكرت القناة 12 ، أن الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية المستخدمة في الهجوم الأخير على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل والقدس، بعدما دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان تعليق تهديداته بضرب إيران لمدة أسبوعين شريطة فتح مضيق هرمز.وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين، قائلا في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".