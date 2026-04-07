تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد لحظات من إعلان ترامب تعليق قصف إيران.. هجمات صاروخية باتجاه اسرائيل

Lebanon 24
07-04-2026 | 23:46
A-
A+
بعد لحظات من إعلان ترامب تعليق قصف إيران.. هجمات صاروخية باتجاه اسرائيل
بعد لحظات من إعلان ترامب تعليق قصف إيران.. هجمات صاروخية باتجاه اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المدمّر على ايران لمدة أسبوعين، أصدر الجيش الإسرائيلي 3 تحذيرات متتالية ليل الثلاثاء ـ الأربعاء من هجمات صاروخية من إيران باتجاه إسرائيل

وعمل الجيش الإسرائيلي على اعتراض الموجة الخامسة من الصواريخ الإيرانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقالت "سكاي نيوز عربية" إن موجة الصواريخ الإيرانية استهدفت تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن الإسعاف الإسرائيلي، بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة من جراء هجوم صاروخي إيراني جنوبي إسرائيل.

في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية المستخدمة في الهجوم الأخير على إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل والقدس، بعدما دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان ترامب تعليق تهديداته بضرب إيران لمدة أسبوعين شريطة فتح مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين، قائلا في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".
 
Advertisement
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: هجمات صاروخية منسقة بين إيران وحزب الله على مناطق شمالي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن أنظمته الدفاعية تعمل على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إيران على

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24