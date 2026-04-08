البيت الأبيض يشيد بترامب: "فتح هرمز" وفرض نافذة للدبلوماسية

دعت المتحدثة باسم كارولين ليفيت إلى عدم التقليل من قدرة الرئيس الأميركي على حماية مصالح وفرض مسار نحو السلام.



وفي تعليقها على إعلان تعليق الهجوم على لمدة أسبوعين، قالت ليفيت إن ما جرى "يمثل نصرا للولايات المتحدة" تحقق بفضل الرئيس الأميركي والجيش.



وأضافت أن كان قد قدّر منذ بداية عملية "الغضب الملحمي" أن تستغرق العملية بين 4 و6 أسابيع، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تمكنت، بفضل قدراتها، من تحقيق أهدافها العسكرية الأساسية وتجاوزها خلال 38 يوما.



وأكدت أن ورئيس سيقدمان مزيدا من التفاصيل خلال إحاطة صباحية.



وشددت على أن نجاح الجيش الأميركي أدى إلى ممارسة "أقصى درجات الضغط"، ما أتاح لترمب وفريقه خوض مفاوضات صعبة أفضت إلى فتح نافذة لحل وسلام طويل الأمد، مضيفة أن الرئيس الأميركي تمكن أيضا من إعادة فتح .



وختمت ليفيت بالقول: "لا تستهينوا أبدا بقدرة الرئيس ترمب على تعزيز مصالح أميركا بنجاح وصناعة السلام".

