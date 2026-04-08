عربي-دولي

البيت الأبيض يشيد بترامب: "فتح هرمز" وفرض نافذة للدبلوماسية

08-04-2026 | 00:00
البيت الأبيض يشيد بترامب: فتح هرمز وفرض نافذة للدبلوماسية
دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى عدم التقليل من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حماية مصالح الولايات المتحدة وفرض مسار نحو السلام.
وفي تعليقها على إعلان ترمب تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، قالت ليفيت إن ما جرى "يمثل نصرا للولايات المتحدة" تحقق بفضل الرئيس الأميركي والجيش.

وأضافت أن ترامب كان قد قدّر منذ بداية عملية "الغضب الملحمي" أن تستغرق العملية بين 4 و6 أسابيع، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تمكنت، بفضل قدراتها، من تحقيق أهدافها العسكرية الأساسية وتجاوزها خلال 38 يوما.

وأكدت أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان مزيدا من التفاصيل خلال إحاطة صباحية.

وشددت على أن نجاح الجيش الأميركي أدى إلى ممارسة "أقصى درجات الضغط"، ما أتاح لترمب وفريقه خوض مفاوضات صعبة أفضت إلى فتح نافذة لحل دبلوماسي وسلام طويل الأمد، مضيفة أن الرئيس الأميركي تمكن أيضا من إعادة فتح مضيق هرمز.

وختمت ليفيت بالقول: "لا تستهينوا أبدا بقدرة الرئيس ترمب على تعزيز مصالح أميركا بنجاح وصناعة السلام".
