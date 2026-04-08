عربي-دولي

غوتيريش يرحب بالهدنة.. ودعوة أممية لاحترام القانون الدولي

Lebanon 24
08-04-2026 | 00:05
غوتيريش يرحب بالهدنة.. ودعوة أممية لاحترام القانون الدولي
غوتيريش يرحب بالهدنة.. ودعوة أممية لاحترام القانون الدولي photos 0
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام الهدنة بما يفتح الباب أمام سلام دائم وشامل في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش يرحب بإعلان الهدنة، ويحض أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والامتثال لوقف إطلاق النار.

وشدد البيان أيضاً على أهمية تثبيت الهدنة لحماية المدنيين، فيما أعرب غوتيريش عن امتنانه لباكستان وسائر الوسطاء على دورهم في المساعدة على إرساء وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق الثلاثاء على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ستوقف الهجمات المضادة وستتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز، فيما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه "انتصار" على الولايات المتحدة، معتبراً أن ترامب قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية. (روسيا اليوم)
