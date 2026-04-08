تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
غوتيريش يرحب بالهدنة.. ودعوة أممية لاحترام القانون الدولي
Lebanon 24
08-04-2026
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين
الولايات المتحدة
وإيران لمدة أسبوعين، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام الهدنة بما يفتح الباب أمام سلام دائم وشامل في المنطقة.
وقال المتحدث باسم
الأمين العام
، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش يرحب بإعلان الهدنة، ويحض أطراف النزاع الحالي في
الشرق الأوسط
على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والامتثال لوقف إطلاق النار.
وشدد البيان أيضاً على أهمية تثبيت الهدنة لحماية المدنيين، فيما أعرب غوتيريش عن امتنانه لباكستان وسائر الوسطاء على دورهم في المساعدة على إرساء وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد وافق الثلاثاء على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع
إيران
، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.
في المقابل، أعلن
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي أن
طهران
ستوقف الهجمات المضادة وستتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز، فيما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه "انتصار" على الولايات المتحدة، معتبراً أن
ترامب
قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24