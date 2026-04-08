غوتيريش يرحب بالهدنة.. ودعوة أممية لاحترام القانون الدولي

رحب أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين وإيران لمدة أسبوعين، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام الهدنة بما يفتح الباب أمام سلام دائم وشامل في المنطقة.



وقال المتحدث باسم ، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش يرحب بإعلان الهدنة، ويحض أطراف النزاع الحالي في على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والامتثال لوقف إطلاق النار.



وشدد البيان أيضاً على أهمية تثبيت الهدنة لحماية المدنيين، فيما أعرب غوتيريش عن امتنانه لباكستان وسائر الوسطاء على دورهم في المساعدة على إرساء وقف إطلاق النار.



وكان الرئيس الأميركي قد وافق الثلاثاء على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع ، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.



في المقابل، أعلن عباس عراقجي أن ستوقف الهجمات المضادة وستتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز، فيما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه "انتصار" على الولايات المتحدة، معتبراً أن قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية. (روسيا اليوم)

Advertisement