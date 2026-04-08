بسبب غلاء الوقود.. شركات طيران تلغي رحلاتها

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن بعض شركات الطيران بدأت إلغاء رحلات داخلية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.



وبحسب الصحيفة، يشمل الأمر رحلات شركة "سكاي باص" بين كورنوال ومطار "غاتويك" في لندن، إضافة إلى رحلات شركة "أورينيي" بين غيرنزي ولندن.



وأشارت الشركات إلى أنها اضطرت إلى خفض عدد الرحلات نتيجة القفزة الحادة في أسعار الوقود، على خلفية التوترات في .



ويأتي ذلك في وقت أدى فيه التصعيد العسكري الأميركي ضد ، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي قالت إنها مرتبطة بواشنطن وحلفائها، إلى ارتفاع أسعار والغاز في الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)

