عربي-دولي

تصعيد جديد من بيونغ يانغ.. صواريخ قصيرة المدى نحو البحر الشرقي

Lebanon 24
08-04-2026 | 00:31
أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين، وذلك بعد ساعات من تفاعل بيونغ يانغ مع تصريحات للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بشأن حادثة التوغل بطائرة مسيّرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش رصد الصواريخ عند الساعة 08:50 صباحاً، بعدما أُطلقت من منطقة وونسان باتجاه البحر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، مشيرة إلى أنها قطعت نحو 150 ميلاً، فيما تواصل الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليل مواصفاتها.

وأكدت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ويحافظ على جاهزيته للرد على أي استفزاز، في ظل التنسيق الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا الإطلاق بعد يوم من رصد مقذوف مجهول انطلق من منطقة بيونغ يانغ، في وقت أعلنت فيه القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أنها تتابع عمليات الإطلاق التي جرت في اليومين الماضيين، مؤكدة أن التقييمات الحالية لا تشير إلى تهديد مباشر للأراضي الأميركية أو للحلفاء.

 
