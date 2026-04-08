فقدوا أعصابهم.. أنصار الحرب غاصبون ومذهولون بسبب وقف إطلاق النار

أثار إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار مع لمدة أسبوعين، مساء الثلاثاء، حالة ارتباك وغضب بين أبرز مؤيدي الحرب، الذين بدوا وكأنهم دخلوا في مواجهة مفتوحة مع الاتفاق الذي دعا إلى وقف الهجمات، بما فيها الهجمات ، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.



ويفترض أن تشهد المهلة الممتدة أسبوعين مفاوضات بين وطهران حول خطة من عشر نقاط، تشمل رفع عن إيران، وسحب القوات الأميركية من المنطقة، وترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، والتزاماً أميركياً بعدم الاعتداء مستقبلاً، ووقفاً كاملاً للقتال في الحرب الإسرائيلية مع ، إلى جانب اتفاق يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.



ومع سريان التهدئة، تصاعدت مواقف رافضة من شخصيات إعلامية وسياسية أميركية محسوبة على معسكر التشدد. إذ سارع مارك ليفين إلى اعتبار أن إيران خرقت الاتفاق بعد ساعات من إعلانه، فيما وصفت لورا لومر الخطوة بأنها "أمر سلبي بالنسبة لأميركا"، معتبرة أن وقف إطلاق النار سيفشل وأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.



أما السيناتور ليندسي غراهام، فبدا أكثر حذراً في اعتراضه، داعياً إلى التحقق من الحقائق وعدم الانجرار وراء ما وصفه بالتضليل، قبل أن يطالب بمراجعة من الكونغرس على غرار ما حصل مع الاتفاق في عهد باراك أوباما.



وفي الوقت نفسه، ظهر على "فوكس نيوز" عدد من الأصوات الداعية إلى استكمال العمل العسكري بدل التوقف عند هذه المرحلة، من بينهم الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي أبدى تشككه في المسار التفاوضي ودعا إلى "إنهاء الأمر عسكرياً" إذا فشلت الصفقة.



كما برزت اعتراضات من شخصيات مؤيدة لتغيير النظام في إيران، إذ اعتبرت أن أي هدنة لا تنتهي إلى نزع قدرة طهران على تهديد والمنطقة، لن تكون سوى عودة إلى الوضع السابق.



وفي خضم هذا السجال، بدا أن أكثر الداعمين للحرب لم يخفوا صدمتهم من اتجاه نحو التهدئة، فيما تحولت مواقفهم إلى مزيج من التشكيك والرفض والغضب، مع تمسكهم بفكرة أن الصراع لا يمكن أن ينتهي من دون تغيير جذري في إيران. (responsible statecraft)

