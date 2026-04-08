تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فقدوا أعصابهم.. أنصار الحرب غاصبون ومذهولون بسبب وقف إطلاق النار

08-04-2026 | 00:36
A-
A+
فقدوا أعصابهم.. أنصار الحرب غاصبون ومذهولون بسبب وقف إطلاق النار
فقدوا أعصابهم.. أنصار الحرب غاصبون ومذهولون بسبب وقف إطلاق النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مساء الثلاثاء، حالة ارتباك وغضب بين أبرز مؤيدي الحرب، الذين بدوا وكأنهم دخلوا في مواجهة مفتوحة مع الاتفاق الذي دعا إلى وقف الهجمات، بما فيها الهجمات الإسرائيلية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.

ويفترض أن تشهد المهلة الممتدة أسبوعين مفاوضات بين واشنطن وطهران حول خطة من عشر نقاط، تشمل رفع العقوبات عن إيران، وسحب القوات الأميركية من المنطقة، وترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، والتزاماً أميركياً بعدم الاعتداء مستقبلاً، ووقفاً كاملاً للقتال في الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، إلى جانب اتفاق يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.

ومع سريان التهدئة، تصاعدت مواقف رافضة من شخصيات إعلامية وسياسية أميركية محسوبة على معسكر التشدد. إذ سارع مارك ليفين إلى اعتبار أن إيران خرقت الاتفاق بعد ساعات من إعلانه، فيما وصفت لورا لومر الخطوة بأنها "أمر سلبي بالنسبة لأميركا"، معتبرة أن وقف إطلاق النار سيفشل وأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

أما السيناتور ليندسي غراهام، فبدا أكثر حذراً في اعتراضه، داعياً إلى التحقق من الحقائق وعدم الانجرار وراء ما وصفه بالتضليل، قبل أن يطالب بمراجعة من الكونغرس على غرار ما حصل مع الاتفاق النووي الإيراني في عهد باراك أوباما.

وفي الوقت نفسه، ظهر على "فوكس نيوز" عدد من الأصوات الداعية إلى استكمال العمل العسكري بدل التوقف عند هذه المرحلة، من بينهم الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي أبدى تشككه في المسار التفاوضي ودعا إلى "إنهاء الأمر عسكرياً" إذا فشلت الصفقة.

كما برزت اعتراضات من شخصيات مؤيدة لتغيير النظام في إيران، إذ اعتبرت أن أي هدنة لا تنتهي إلى نزع قدرة طهران على تهديد الولايات المتحدة والمنطقة، لن تكون سوى عودة إلى الوضع السابق.

وفي خضم هذا السجال، بدا أن أكثر الداعمين للحرب لم يخفوا صدمتهم من اتجاه البيت الأبيض نحو التهدئة، فيما تحولت مواقفهم إلى مزيج من التشكيك والرفض والغضب، مع تمسكهم بفكرة أن الصراع لا يمكن أن ينتهي من دون تغيير جذري في إيران. (responsible statecraft)
Advertisement
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24