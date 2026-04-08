ترامب: يمكن لإيران البدء في إعادة الإعمار

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إن ستساعد في معالجة التكدس الملاحي بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن قواته ستبقى في الجوار للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.



وأضاف من خلال تدوينة بمواقع التواصل أنه سيكون هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية وجني أموال طائلة ويمكن لإيران البدء في .



الأميركي على تدوينة بمنصة "تروث سوشيال": " يومٌ عظيمٌ للسلام العالمي! تتوق إليه، فقد طفح كيلها! وكذلك الجميع! ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في تخفيف الازدحام المروري في . ستكون هناك تحركات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة".



وأضاف: "يمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار. سنقوم بتزويد المنطقة بجميع أنواع الإمدادات، وسنبقى على أهبة الاستعداد لضمان سير الأمور على ما يرام. أنا واثق من ذلك. وكما نشهد في الولايات المتحدة، قد يكون هذا للشرق الأوسط!".

