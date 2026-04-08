كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟

08-04-2026 | 01:03
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد موافقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

في هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 15% بعد ساعات التداول لتصل إلى أقل من 95 دولاراً للبرميل، وهو انخفاض كبير، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من سعر 67.02 دولاراً الذي سُجّل في 27 شباط، قبل بدء الحرب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 13.75% لتصل إلى 94.68 دولاراً.

لكن المحللين حذروا من أن هناك تساؤلات لا تزال قائمة، من بينها ما الذي سيتغير في الحصار الفعلي للمضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، وما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدي إلى نهاية طويلة الأمد للحرب.

وفي غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسواق الآسيوية. قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة، أو حوالي 2.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 3% في التداولات بعد ساعات العمل الرسمية. (سي ان ان)
