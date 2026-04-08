بعد حادثتي مينيابوليس المميتتين.. "ICE" يواجه اتهامات جديدة بإطلاق نار في كاليفورنيا

أفادت تقارير إعلامية محلية عن أن عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE" أطلقوا النار، الثلاثاء، على رجل قالت السلطات إنه عضو مزعوم في عصابة، خلال عملية توقيف على طريق سريع مزدحم قرب سان فرانسيسكو بولاية .



وذكرت التقارير أن الحادث وقع السريع 5 في مدينة باترسون، الواقعة على بعد نحو 136 كيلومتراً سان فرانسيسكو، أثناء محاولة عناصر "ICE" توقيف كارلوس إيفان ميندوزا هيرنانديز.



وبحسب بيان للمدير بالنيابة لإدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، فإن الرجل حاول استخدام سيارته لدهس أحد الضباط عندما اقترب العناصر من المركبة، ما دفعهم إلى سحب أسلحتهم وإطلاق النار عليه، قبل أن يبدو وكأنه يحاول الفرار من المكان.



ونُقل ميندوزا هيرنانديز إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، فيما قالت السلطات إنه مطلوب للاستجواب في قضية قتل في السلفادور، وإنه ينتمي إلى عصابة "الشارع الثامن عشر".



وشاركت إدارة وحماية الحدود الأميركية أيضاً في العملية، بينما يتولى مكتب التحقيقات ، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، التحقيق في ملابسات إطلاق النار، وسط تأكيد رسمي أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.



وقال أحد العاملين في مطعم قريب شهد الحادث إن المنطقة تعيش حالة من الذعر، مشيراً إلى تراجع الحركة بشكل لافت خوفاً من تداعيات ما جرى.



ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية الموجهة إلى وكالات الهجرة الأميركية، بعد حوادث إطلاق نار مميتة نفذها عناصر من "ICE" في وقت سابق هذا العام، وأثارت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. (الاناضول)

