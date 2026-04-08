عربي-دولي

بالتفاصيل.. هذه هي البنود الإيرانية لوقف الحرب

Lebanon 24
08-04-2026 | 01:37
بالتفاصيل.. هذه هي البنود الإيرانية لوقف الحرب
اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين، يُسمح خلاله بمرور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

يأتي هذا بعد أكثر من شهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات منسقة على إيران، وبعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تعيد إيران فتح المضيق.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي كان يتوسط في المفاوضات، في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن وقف إطلاق النار ساري المفعول على الفور.

فما هي الخطة المكونة من عشر نقاط لوقف إطلاق النار المشروط، بحسب إيران؟

وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فإنّ البنود الـ10 هي:

1- وقف كامل للحرب على العراق ولبنان واليمن
2- وقف كامل ودائم للحرب على إيران دون تحديد مدة زمنية
3- إنهاء جميع النزاعات في المنطقة بشكل كامل
4- إعادة فتح مضيق هرمز
10- وضع بروتوكول وشروط لضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز
11- دفع كامل التعويضات لإيران عن تكاليف إعادة الإعمار
12- التزام كامل برفع العقوبات عن إيران
13- الإفراج عن الأموال الإيرانية والأصول المجمدة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة
14- تلتزم إيران التزاماً كاملاً بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية
15يدخل وقف إطلاق النار الفوري حيز التنفيذ على جميع الجبهات فور الموافقة على الشروط المذكورة أعلاه.
Advertisement
الخارجية الإيرانية: يجب أن يتدخل مجلس الأمن لوقف هذه الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا علم لروسيا بتفاصيل المفاوضات الأميركية الإيرانية لكننا نرحب بأي محاولات لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في باكستان: جهود إيجابية لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نقدر مساعي وجهود بعض الدول لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-04-08
Lebanon24
04:36 | 2026-04-08
Lebanon24
04:26 | 2026-04-08
Lebanon24
04:22 | 2026-04-08
Lebanon24
03:59 | 2026-04-08
Lebanon24
03:55 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
