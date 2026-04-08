بالتفاصيل.. هذه هي البنود الإيرانية لوقف الحرب

اتفقت والولايات المتحدة على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين، يُسمح خلاله بمرور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



يأتي هذا بعد أكثر من شهر من شن وإسرائيل هجمات منسقة على إيران، وبعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تعيد إيران فتح المضيق.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي كان يتوسط في المفاوضات، في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن وقف إطلاق النار ساري المفعول على الفور.



فما هي الخطة المكونة من عشر نقاط لوقف إطلاق النار المشروط، بحسب إيران؟



وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، فإنّ البنود الـ10 هي:



1- وقف كامل للحرب على ولبنان واليمن

2- وقف كامل ودائم للحرب على إيران دون تحديد مدة زمنية

3- إنهاء جميع النزاعات في المنطقة بشكل كامل

4- إعادة فتح مضيق هرمز

10- وضع بروتوكول وشروط لضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز

11- دفع كامل التعويضات لإيران عن تكاليف

12- كامل برفع عن إيران

13- الإفراج عن الأموال الإيرانية والأصول المجمدة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة

14- تلتزم إيران التزاماً كاملاً بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية

15يدخل وقف إطلاق النار الفوري حيز التنفيذ على جميع الجبهات فور الموافقة على الشروط المذكورة أعلاه.

