|
عربي-دولي

من أفريقيا إلى أوكرانيا.. كاميرون تكشف جانباً من أزمة التجنيد الروسية

Lebanon 24
08-04-2026 | 02:42
من أفريقيا إلى أوكرانيا.. كاميرون تكشف جانباً من أزمة التجنيد الروسية
يتكشف تباعاً حجم اعتماد روسيا على مجندين أجانب في حربها في أوكرانيا، مع إعلان الكاميرون مقتل 16 من مواطنيها خلال القتال، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

ففي حين تؤكد الحكومة الكاميرونية أن موسكو أبلغتها بمقتل 16 كاميرونياً، أفاد تقرير صادر في شباط 2026 عن مشروع "كل الأنظار على فاغنر" في جنيف، بتوثيق مقتل ما لا يقل عن 94 كاميرونياً كانوا يقاتلون إلى جانب روسيا. كما قدّر التقرير أن نحو 335 كاميرونياً كانوا بين أكثر من 1400 أفريقي جندتهم موسكو بين يناير 2023 وسبتمبر 2025 للمشاركة في الحرب، مشيراً إلى أن أكثر من 300 من هؤلاء الأفارقة قتلوا.

وفي شباط، اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها روسيا باستخدام أساليب "الخداع والتضليل" لاستدراج مواطنين أفارقة إلى الحرب، موضحاً أن المجندين يأتون من 36 دولة أفريقية. ووفق مسؤولين أوكرانيين، يتم استقطاب هؤلاء عبر وعود بالتعليم والعمل والأجور المرتفعة، قبل تحويلهم لاحقاً إلى وحدات قتالية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه موسكو ضغوطاً متزايدة على مستوى القوى البشرية. ففي مطلع نيسان 2026، تحدثت وكالات استخبارات غربية ومعهد دراسات الحرب عن أن خسائر القوات الروسية باتت تتجاوز قدرتها على التعويض، بعدما حافظت موسكو خلال عامي 2024 و2025 على وتيرة أكثر استقراراً في تعويض خسائرها، قبل أن يتحول الوضع إلى عجز منذ كانون الثاني 2026. (kyiv post)

 
معهد دراسات الحرب

وزير الخارجية

الكاميرون

أوكرانيا

اد روس

البشري

