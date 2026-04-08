عربي-دولي

هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟

08-04-2026 | 03:10
هل من خطأ في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
أثار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جدلاً بعدما نشر، الأربعاء، على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، رسالة بدت وكأنها مسودة تتعلق بالتصعيد مع إيران، قبل أن يحذفها سريعاً.

وظهرت الرسالة أولاً تحت عنوان "مسودة - رسالة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن X"، ما أوحى بأنها نُشرت قبل تنقيحها النهائي. ورغم حذف العنوان لاحقاً، بقي مضمون المنشور على حاله.

وفي النص، دعا شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تمديد مهلة العمل العسكري أسبوعين إضافيين لإفساح المجال أمام التفاوض، كما حض إيران على إعادة فتح مضيق هرمز طوال الفترة نفسها، واصفاً ذلك بأنه بادرة حسن نية.

كذلك، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين في مختلف الساحات، معتبراً أن هذه الهدنة ضرورية لمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية تمهيداً لتحقيق سلام واستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وبعد ساعات، أكدت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، في تراجع عن حافة تصعيد واسع كان يلوح في الأفق.

وجاء هذا التطور بعد تبدل لافت في موقف ترامب، الذي كان قد هدد سابقاً بشن ضربات واسعة على البنية التحتية الإيرانية إذا لم تستجب طهران لشروطه، قبل أن يعلن تعليق الهجمات المخطط لها قبيل انتهاء المهلة.

وقال ترامب إن فترة الأسبوعين ستمنح فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، فيما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبول وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.

لكن الغموض لا يزال يحيط ببعض تفاصيل الاتفاق، خصوصاً مع تداول نسخ متباينة من الإطار المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ورغم هذا الزخم الدبلوماسي، لم تتوقف التوترات بالكامل، إذ استمرت التقارير عن إنذارات وضربات في عدد من مناطق الشرق الأوسط، بينما أعلنت الولايات المتحدة وقف عملياتها الهجومية مع الإبقاء على الإجراءات الدفاعية، في وقت تبادلت فيه إسرائيل وإيران الاتهامات بمواصلة الهجمات. (تايمز اوف انديا)
Advertisement
