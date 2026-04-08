هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟

أثار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جدلاً بعدما نشر، الأربعاء، على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، رسالة بدت وكأنها مسودة تتعلق بالتصعيد مع ، قبل أن يحذفها سريعاً.



وظهرت الرسالة أولاً تحت عنوان "مسودة - رسالة رئيس الوزراء الباكستاني بشأن X"، ما أوحى بأنها نُشرت قبل تنقيحها النهائي. ورغم حذف العنوان لاحقاً، بقي مضمون المنشور على حاله.



وفي النص، دعا شريف الرئيس الأميركي إلى تمديد مهلة العمل العسكري أسبوعين إضافيين لإفساح المجال أمام التفاوض، كما حض إعادة فتح مضيق هرمز طوال الفترة نفسها، واصفاً ذلك بأنه بادرة حسن نية.



كذلك، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين في مختلف الساحات، معتبراً أن هذه الهدنة ضرورية لمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية تمهيداً لتحقيق سلام واستقرار طويل الأمد في المنطقة.



وبعد ساعات، أكدت وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، في تراجع عن حافة تصعيد واسع كان يلوح في الأفق.



وجاء هذا التطور بعد تبدل لافت في موقف ، الذي كان قد هدد سابقاً بشن ضربات واسعة على البنية التحتية إذا لم تستجب طهران لشروطه، قبل أن يعلن تعليق الهجمات المخطط لها قبيل انتهاء المهلة.



وقال ترامب إن فترة الأسبوعين ستمنح فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، فيما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي قبول وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مع في إسلام آباد.



لكن الغموض لا يزال يحيط ببعض تفاصيل الاتفاق، خصوصاً مع تداول نسخ متباينة من الإطار المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامج الإيراني.



ورغم هذا الزخم الدبلوماسي، لم تتوقف التوترات بالكامل، إذ استمرت التقارير عن إنذارات وضربات في عدد من مناطق ، بينما أعلنت الولايات المتحدة وقف عملياتها الهجومية مع الإبقاء على الإجراءات الدفاعية، في وقت تبادلت فيه وإيران الاتهامات بمواصلة الهجمات. (تايمز اوف انديا)

