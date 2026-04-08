بعد تعرضها للاختطاف في العراق... روبيو يعلن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون

أصدر الأميركية ماركو روبيو البيان الآتي: "يسرني أن أعلن عن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون بعد تعرضها للاختطاف مؤخرا على يد المنظمة الأجنبية الإرهابية كتائب على مقربة من العاصمة بغداد".



أضاف: "وتعرب الأميركية عن تقديرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الحرب، والموظفين عبر وكالات مختلفة، ومجلس الأعلى ، وشركائنا على المساعدة التي قدموها لضمان الإفراج عن الصحفية.وتعكس النتيجة التي توصلنا إليها إدارة الراسخ بسلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم أينما كانوا في العالم".



أكمل: "لن يتم التسامح مع الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأميركيين أو اختطافهم في ظل إدارة ترامب، وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لإعادة الأميركيين إلى أرض الوطن ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال التي تستهدفهم.نحن نشعر بالارتياح الآن وقد باتت الصحافية الأميركية كيتلسون حرة ونعمل على دعم مغادرتها بشكل آمن".

