عربي-دولي

بعد تعرضها للاختطاف في العراق... روبيو يعلن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون

Lebanon 24
08-04-2026 | 02:49
بعد تعرضها للاختطاف في العراق... روبيو يعلن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون
بعد تعرضها للاختطاف في العراق... روبيو يعلن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون photos 0
أصدر وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو البيان الآتي: "يسرني أن أعلن عن الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون بعد تعرضها للاختطاف مؤخرا على يد المنظمة الأجنبية الإرهابية كتائب حزب الله على مقربة من العاصمة العراقية بغداد".

أضاف: "وتعرب وزارة الخارجية الأميركية عن تقديرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الحرب، والموظفين الأميركيين عبر وكالات مختلفة، ومجلس القضاء الأعلى العراقي، وشركائنا العراقيين على المساعدة التي قدموها لضمان الإفراج عن الصحفية.وتعكس النتيجة التي توصلنا إليها التزام إدارة ترامب الراسخ بسلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم أينما كانوا في العالم".

أكمل: "لن يتم التسامح مع الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأميركيين أو اختطافهم في ظل إدارة ترامب، وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لإعادة الأميركيين إلى أرض الوطن ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال التي تستهدفهم.نحن نشعر بالارتياح الآن وقد باتت الصحافية الأميركية كيتلسون حرة ونعمل على دعم مغادرتها العراق بشكل آمن".
Advertisement
