تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باكستان تملأ الفراغ.. هل تنافس سويسرا في الوساطة بين واشنطن وطهران؟

Lebanon 24
08-04-2026 | 03:55
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجحت باكستان في فرض نفسها وسيطاً رئيسياً بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ساهمت في وقف الحرب، ولو مؤقتاً، بعد 6 أسابيع من القتال، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرتها على الحلول مكان سويسرا في هذا النوع من النزاعات الحساسة.

ولسنوات طويلة، شكّلت جنيف قناة تقليدية لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران، خصوصاً بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية بينهما. لكن مع تضرر أدوار قطر وعُمان بفعل الصراع، دخلت إسلام آباد على الخط كلاعب جديد، رغم هشاشة وضعها الأمني الداخلي واستمرار التوتر على جبهتها الأفغانية.

وبحسب تقرير لصحيفة "التايمز"، أظهرت باكستان في هذا الملف قدرة أولية على ملء الفراغ الذي تركه الوسيط التقليدي، لكن نجاحها يبقى محاطاً بعوامل سياسية وأمنية معقدة قد تحدّ من اندفاعتها الدبلوماسية.

وفي قلب هذا التحرك، برز قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي سعى إلى توسيع حضور بلاده الدولي عبر وساطة شاقة بين طهران وواشنطن لاحتواء حرب امتدت تداعياتها الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المنطقة.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا رئيس الوزراء شهباز شريف إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، كما حضّ إيران على فتح مضيق هرمز بادرة حسن نية.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ترامب اتفاقاً على وقف النار لأسبوعين، على أن يقترن بإعادة فتح المضيق بشكل كامل وآمن، فيما تحدثت تقارير لاحقة عن استضافة إسلام آباد أول جولة محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع النزاع.

هذا الدور لا ينفصل عن مصلحة باكستان المباشرة، إذ ترتبط بحدود مضطربة مع إيران، كما تعتمد على النفط والغاز والأسمدة التي تمر عبر مضيق هرمز. كذلك ترى القيادة الباكستانية في هذه الوساطة فرصة لتعزيز علاقتها مع واشنطن وتحويل حضورها الدبلوماسي إلى مكسب سياسي.

لكن هذا المسار لا يخلو من محاذير. فثمة من يرى أن إسلام آباد تحاول استثمار موقعها للحصول على مكافآت سياسية قد لا تأتي، كما حصل في محطات تاريخية سابقة. كذلك تواجه باكستان تعقيدات داخلية وإقليمية، من علاقتها المعقدة مع إيران إلى توتراتها الداخلية وحساسياتها المذهبية.

وبينما تمنحها علاقاتها المتشعبة مع واشنطن والصين وإيران هامشاً للحركة، فإن نجاحها في لعب دور الوسيط سيبقى مرتبطاً بقدرتها على تحويل هذا الاختراق المؤقت إلى مسار تفاوضي ثابت، من دون أن تنقلب عليها كلفة الانخراط في ملف شديد الحساسية. (ارم)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

قائد الجيش

إيران على

دبلوماسي

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24