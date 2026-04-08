السعودية تؤكد دعمها التوصل لاتفاق دائم بين أميركا وإيران

أعلنت اليوم الأربعاء دعمها التوصل لاتفاق دائم بين أميركا وإيران من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.



وأكدت ، من خلال بيان للخارجية السعودية، دعمها التوصل لاتفاق يعالج كل التي تسببت في زعزعة الأمن لعقود، مع التشديد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة.

وثمّن بيان الخارجية السعودية الجهود المثمرة لرئيس وزراء باكستان ورئيس أركان الجيش .



وأضاف البيان: "تؤكد المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً للملاحة وفقاً لاتفاقية لقانون البحار لعام 1982م دون أية قيود".





