تقارير عن مقتل مسؤول كبير في "الحرس الثوري".. من هو؟

تحدثت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن مقتل قيادي في " " التابع للحرس الثوري ، إثر غارة نُسبت إلى استهدفت العاصمة فجر اليوم.وذكرت التقارير أن القيادي المذكور هو العميد يزدان مير صفري، الذي كان يشغل موقعاً قيادياً في إحدى الوحدات المرتبطة بالعمليات الخارجية، فيما أشارت بعض الروايات إلى مقتله مع أفراد من عائلته داخل منزله.وذكرت مصادر أخرى أن المستهدف قد يكون مرتبطاً بما يُعرف بـ"الوحدة 840"، وهي وحدة يُشار إليها في بعض التقارير الغربية على أنها معنية بعمليات خارجية.