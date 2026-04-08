تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

5 آلاف مبنى تمّ تدميرهم في إسرائيل.. "معاريف" تنشر وتعلن

Lebanon 24
08-04-2026 | 06:40
A-
A+
5 آلاف مبنى تمّ تدميرهم في إسرائيل.. معاريف تنشر وتعلن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، عن تدمير أو تضرر أكثر من 5 آلاف مبنى في إسرائيل جراء الحرب مع إيران منذ 28 شباط الماضي.
 
 
ويأتي ذلك في وقت يفرض فيه الجيش الإسرائيلي تعتيماً كبيراً ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات القادمة من إيران أو لبنان أو اليمن، فضلا عن المعارك البرية مع "حزب الله" في لبنان.


وقالت الصحيفة إن "عشرات المدنيين والجنود الإسرائيليين قُتلوا خلال هذه الحملة، فيما أصيب المئات، ودمر وتضرر أكثر من خمسة آلاف مبنى"، من دون توفر تقارير مستقلة توثق حجم الضحايا والأضرار.


كذلك، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي "دفع ثمناً باهظاً" نتيجة الإغلاق شبه التام.


بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن إيران أطلقت 670 صاروخاً و765 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية أدت إلى إخلاء 6305 إسرائيليين من منازلهم في مناطق مختلفة.


أيضاً، أفادت الصحيفة بإصابة أكثر من 7183 إسرائيلياً خلال الحرب.


وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

ولاحقاً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأييده لقرار ترامب، وقال إن تل أبيب "تؤيد جهود الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل إيران تهديداً نووياً أو صاروخياً أو إرهابياً لأميركا وإسرائيل وجيران إيران العرب والعالم"، وفقا لتعبيراته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف: تمشيط 3 مواقع في وسط إسرائيل تم الإبلاغ عن سقوط شظايا فيها
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 17:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 5 ضحايا حصيلة جديدة لانهيار المبنى السكني في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 17:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 17:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 17:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:29 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:59 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:32 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:01 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-08
Lebanon24
09:57 | 2026-04-08
Lebanon24
09:29 | 2026-04-08
Lebanon24
09:23 | 2026-04-08
Lebanon24
09:21 | 2026-04-08
Lebanon24
09:16 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24