|
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
20
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
5 آلاف مبنى تمّ تدميرهم في إسرائيل.. "معاريف" تنشر وتعلن
Lebanon 24
08-04-2026
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، الأربعاء، عن تدمير أو تضرر أكثر من 5 آلاف مبنى
في إسرائيل
جراء الحرب مع
إيران
منذ 28 شباط الماضي.
ويأتي ذلك في وقت يفرض فيه الجيش
الإسرائيلي
تعتيماً كبيراً ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات القادمة من إيران أو
لبنان
أو اليمن، فضلا عن المعارك البرية مع "
حزب الله
" في لبنان.
وقالت الصحيفة إن "عشرات المدنيين والجنود الإسرائيليين قُتلوا خلال هذه الحملة، فيما أصيب المئات، ودمر وتضرر أكثر من خمسة آلاف مبنى"، من دون توفر تقارير مستقلة توثق حجم الضحايا والأضرار.
كذلك، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي "دفع ثمناً باهظاً" نتيجة الإغلاق شبه التام.
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن إيران أطلقت 670 صاروخاً و765 طائرة مسيّرة باتجاه
إسرائيل
منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية أدت إلى إخلاء 6305 إسرائيليين من منازلهم في مناطق مختلفة.
أيضاً، أفادت الصحيفة بإصابة أكثر من 7183 إسرائيلياً خلال الحرب.
وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.
وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها
ترامب
لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".
ولاحقاً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأييده لقرار ترامب، وقال إن تل أبيب "تؤيد جهود
الولايات المتحدة
لضمان عدم تشكيل إيران تهديداً نووياً أو صاروخياً أو إرهابياً لأميركا وإسرائيل وجيران إيران العرب والعالم"، وفقا لتعبيراته.
مواضيع ذات صلة
معاريف: تمشيط 3 مواقع في وسط إسرائيل تم الإبلاغ عن سقوط شظايا فيها
"لبنان 24": 5 ضحايا حصيلة جديدة لانهيار المبنى السكني في طرابلس
Lebanon 24
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أسبوعان لإنقاذ ما تبقى.. هل تعيد إيران بناء نفسها؟
Lebanon 24
بعد الغارات على لبنان... إيران تدرس مُهاجمة إسرائيل
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
Lebanon 24
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: على إسرائيل التزام وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
ردّاً على الغارات الإسرائيليّة على لبنان... مسؤول إيرانيّ يدعو إلى توجيه ضربة ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
Lebanon 24
عن سلاح إيران الأقوى.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Middle East Eye"
Lebanon 24
بالارقام: هذه هي مساحة المناطق اللبنانية المحتلة
Lebanon 24
ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـ"مرور آمن"عبر هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-04-08
أسبوعان لإنقاذ ما تبقى.. هل تعيد إيران بناء نفسها؟
09:57 | 2026-04-08
بعد الغارات على لبنان... إيران تدرس مُهاجمة إسرائيل
09:29 | 2026-04-08
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
09:23 | 2026-04-08
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: على إسرائيل التزام وقف إطلاق النار في لبنان
09:21 | 2026-04-08
ردّاً على الغارات الإسرائيليّة على لبنان... مسؤول إيرانيّ يدعو إلى توجيه ضربة ضدّ إسرائيل
09:16 | 2026-04-08
عن نعيم قاسم... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
