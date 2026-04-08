مفاجأة عن الأمير أندرو... لم يُغادر مقرّ إقامته المؤقت

تشير تقارير إعلامية إلى أن الأمير أندرو لا يزال يتريث في مغادرة مقر إقامته المؤقت في منطقة ساندرينغهام، في ظل استمرار المشاورات بشأن ترتيبات سكنه المستقبلية داخل ممتلكات .



ويقيم أندرو حاليًّا في وود فارم، وهي ملكية تقع ضمن أراضي العائلة المالكة في نورفولك، وذلك بعد إخلائه من مقر إقامته السابق " " في ، الذي شغله لسنوات طويلة.



وكان من المفترض أن تكون إقامته في وود فارم مؤقتة، على أن ينتقل لاحقًا إلى ملكية أخرى قريبة تُعرف باسم "مارش فارم"، إلا أن هذه الخطوة تأجلت، وسط تقارير تفيد بأن الموقع الجديد كان بحاجة إلى أعمال تجديد واسعة قبل استعداده للانتقال.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الزيارة التي قام بها شقيقه وزوجته دوقة إدنبرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاءت لبحث ملف الإقامة، في وقت أبدى فيه الزوجان رغبتهما في استخدام وود فارم خلال عطلة ، وهو ما لم يتم بسبب استمرار إقامة أندرو هناك.



ونقل مصدر مطّلع أن أندرو يتنقل بشكل متكرر بين وود فارم ومارش فارم؛ ما يزيد تعقيد حسم ترتيبات انتقاله النهائي، ويؤخر اتخاذ قرار واضح بشأن مقر إقامته الدائم. (ارم نيوز)

