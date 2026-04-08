عربي-دولي

ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات "تسونامي مُرعبة"

Lebanon 24
08-04-2026 | 10:12
ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات تسونامي مُرعبة
ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات تسونامي مُرعبة photos 0
اشتعلت المخاوف في الولايات المتحدة، وبشكل خاص في بعض المدن الساحلية، بأن تجتاحها موجات تسونامي مرعبة قد تخلف أضراراً كبيرة وتؤدي إلى إغراق أحياء بأكملها، وذلك بعد أن تم رصد سلسلة من الزلازل في أعمق نقطة بالمحيط الأطلسي، وفي المناطق المحيطة بها.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، واطلعت عليه "العربية"، فقد ضرب ما لا يقل عن 50 زلزالاً منطقة خندق بورتوريكو شمال جزر العذراء منذ الأول من نيسان الحالي، كما سُجل زلزال بقوة 5.0 درجات في 31 آذار، قبيل بدء سلسلة الزلازل المشار إليها.

وقالت مراكز الرصد إن قوة الزلازل تراوحت بين 1.6 و4.3 درجة، لكن معظمها كان بين 3.0 و3.4 درجات.
 
ويمتد خندق بورتوريكو، الواقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً شمال بورتوريكو عند حدود صفيحتي الكاريبي وأميركا الشمالية، لأكثر من 800 كيلومتر، ويبلغ عمق أعمق نقطة فيه، المعروفة باسم "ميلووكي ديب"، أكثر من 8600 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأجرى العلماء دراسات مُوسعة لتقييم مخاطر التسونامي على طول ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، باستخدام مئات سيناريوهات الزلازل لتحديد أخطر المصادر المُحتملة.

وتُشير النماذج الحاسوبية إلى أن الزلازل القوية للغاية في الخندق، والتي تتراوح قوتها بين 8.6 و8.9 درجة، يُمكن أن تُولّد أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ما بين 11 و16 قدماً في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا.
 
كما أشار المراقبون إلى ما يبدو أنه مجموعتين مُنفصلتين من النشاط الزلزالي تتشكّلان على طول نظام الخندق.

وقد لفت هذا النمط غير المألوف انتباه المُختصّين برصد الأحوال الجوية في المنطقة، حيث قال الكثيرون: "قد يكون من الضروري مُراقبة هذا الأمر".

وكتب خبير الأرصاد الجوية زاك فراديلا، من قناة "فوكس نيوز" Fox News، على "فيسبوك": "أكثر من 100 زلزال خلال الأسبوع الماضي. هل تعلم أن التسونامي مُحتمل في هذا الجزء من العالم؟ على الرغم من ندرته، إذا كنت تُخطّط لقضاء عطلة في بورتوريكو/جزر العذراء، فضع هذا الأمر في اعتبارك".

وأفاد السكان المحليون بارتفاع أمواج البحر على طول شواطئ بورتوريكو وسط موجات تسونامي.
 
وقال غوتشينغ لين، أستاذ علوم الأرض البحرية في كلية روزنستيل لعلوم البحار والغلاف الجوي بـ"جامعة ميامي": "تقع بورتوريكو على حدود صفيحتي أميركا الشمالية والكاريبي، وهي محصورة بين أربع مناطق زلزالية. هذا الوضع التكتوني المعقد والمتشعب يجعل الجزيرة منطقة نشطة زلزالياً".

ووقع الزلزال الأكثر تدميراً الذي ضرب بورتوريكو قبل أكثر من مئة عام، وهو زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب الجزيرة في تشرين الأول عام 1918، وأدى إلى حدوث تسونامي أسفر عن مقتل 116 شخصاً. (العربية)
