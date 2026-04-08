تحذير أميركي من استمرار الهجمات على المصالح الأميركية في العراق

08-04-2026 | 13:10
تحذير أميركي من استمرار الهجمات على المصالح الأميركية في العراق
حذّرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها، الأربعاء، من أن فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران قد تنفذ "هجمات إضافية" ضد المصالح الأمريكية.

يأتي ذلك رغم إعلان فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" وقف هجماتها مدة أسبوعين، بُعيد إعلان واشنطن وطهران وقف النار بينهما للمدة نفسها.

وأوردت السفارة في تنبيه أمني لرعاياها نشرته على منصة إكس: "نفّذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران عدة هجمات بطائرات مسيّرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي ومطار بغداد الدولي"، الأربعاء.

وحذرت السفارة من "هجمات إرهابية إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة" في العراق.

كذلك، نصحت مواطنيها "بعدم السفر جوّا داخل العراق" على الرغم من إعلان البلاد إعادة فتح مجالها الجوي صباح الأربعاء بعد إغلاقه بسبب الحرب؛ "نظرا لاستمرار مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف".
 
