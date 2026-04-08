دوي انفجارات في أصفهان وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مدن إيرانية

أفادت اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط البلاد.



وأشارت الوكالة إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في كل من أصفهان وكرمان وبارند ورباط كريم، في إطار التصدي لأي أهداف محتملة.



ولم تذكر الوكالة حتى الآن تفاصيل إضافية عن أسباب الانفجارات أو طبيعتها، أو ما إذا كانت ناتجة عن هجوم خارجي أو تدريبات عسكرية أو حوادث أخرى. كما لم يصدر بيان رسمي فوري من السلطات أو الجيش حول الحادث.



Advertisement