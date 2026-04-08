ترامب يدرس الانسحاب من "الناتو"

أعلن ان الرئيس الأميركي يفكر جدياً في انسحاب من (الناتو)، ومن المقرر أن يناقش هذا "الخيار الجريء" في اجتماع اليوم الأربعاء مع للحلف مارك روته.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس قد يُجري اتصالاً مباشراً بالصحفيين عقب الاجتماع "في وقت لاحق اليوم"، في إشارة إلى احتمال إعلان موقف حاسم.





وبحسب تقرير لصحيفة " "، أثار فكرة الخروج غضباً من رفض الحلفاء المساعدة في تأمين مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.