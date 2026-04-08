كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين "منظمات إرهابية"

أعلنت حكومة كوستاريكا، تصنيف وحركة ، منظمتين إرهابيين.

وقال وزير ماريو زامورا إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضا الحوثيين في اليمن، يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي "تمثل تهديدا للأمن الدولي".وأضاف زامورا: "بدءا من الآن، ستعمل الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف ".وبذلك، تسير كوستاريكا على خطى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف آخر لترامب، الذي أعلن منظمة إرهابية في 31 مارس.وعزز الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيز علاقاته مع عبر دمج بلاده في "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع الرئيس لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.