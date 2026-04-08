Advertisement
عربي-دولي
كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين "منظمات إرهابية"
Lebanon 24
08-04-2026
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة كوستاريكا، تصنيف
الحرس الثوري الإيراني
وحركة
حماس
، منظمتين إرهابيين.
وقال وزير
الأمن العام
ماريو زامورا إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضا الحوثيين في اليمن، يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي "تمثل تهديدا للأمن الدولي".
وأضاف زامورا: "بدءا من الآن، ستعمل
قوات الأمن
الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف
الكرة
الغربي
".
وبذلك، تسير كوستاريكا على خطى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف آخر لترامب، الذي أعلن
الحرس الثوري
منظمة إرهابية في 31 مارس.
وعزز الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيز علاقاته مع
ترامب
عبر دمج بلاده في "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع الرئيس
الجمهوري
لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.
Advertisement
