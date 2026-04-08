تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين "منظمات إرهابية"

08-04-2026 | 22:51
A-
A+
كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين منظمات إرهابية
كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين منظمات إرهابية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت حكومة كوستاريكا، تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس، منظمتين إرهابيين.
 
وقال وزير الأمن العام ماريو زامورا إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضا الحوثيين في اليمن، يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي "تمثل تهديدا للأمن الدولي".

وأضاف زامورا: "بدءا من الآن، ستعمل قوات الأمن الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف الكرة الغربي".

وبذلك، تسير كوستاريكا على خطى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف آخر لترامب، الذي أعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية في 31 مارس.

وعزز الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيز علاقاته مع ترامب عبر دمج بلاده في "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع الرئيس الجمهوري لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.
مواضيع ذات صلة
ألبانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 11:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر: عدة دول ستصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 11:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال الإيراني بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 11:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تُصنّف القوات البحرية والجوية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية ردا على القرار الأوروربي بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 11:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الأمن العام

قوات الأمن

أرجنتيني

الإيراني

الجمهوري

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-04-09
Lebanon24
03:29 | 2026-04-09
Lebanon24
02:32 | 2026-04-09
Lebanon24
02:21 | 2026-04-09
Lebanon24
02:19 | 2026-04-09
Lebanon24
02:15 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24