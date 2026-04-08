تقنيات عسكرية ونظام أسلحة كهرومغناطيسي.. هذا ما اختبرته كوريا الشمالية

ذكرت ⁠وكالة ، الخميس، أن ‌ ‌الشمالية أجرت تجارب ‌على تقنيات ‌عسكرية متنوعة ⁠بين السادس ⁠والثامن ‌من نيسان⁠ شملت ⁠رأسا حربيا ⁠لصاروخ باليستي تكتيكي ونظام أسلحة كهرومغناطيسيا.

وقال جيش إن أطلقت عدة صواريخ باليستية الأربعاء،



بالإضافة إلى عملية إطلاق جرت في اليوم السابق، ⁠مما يمثل استمرارا لسلسلة من اختبارات الإطلاق التي أضعفت آمال سول في تخفيف حدة التوتر.



وأفادت في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا إضافيا مجهول الطراز نحو الساعة 2:20 بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش) الأربعاء من ‌منطقة وونسان باتجاه المياه قبالة الساحل الشرقي.



وذكرت الهيئة أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت ‌سابق من الأربعاء أيضا عدة صواريخ ‌باليستية قصيرة المدى من موقع قرب ذات المنطقة.



وأضافت أن الصواريخ قطعت مسافة 240 كيلومترا تقريبا، مشيرة إلى أن السلطات في سول وواشنطن تجري تحليلا مفصلا.