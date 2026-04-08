Advertisement

قبل بدء المفاوضات.. قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار

08-04-2026 | 23:53
قبل بدء المفاوضات.. قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار
اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بانتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لهدنة وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.

قال قاليباف إن هذه الانتهاكات تشمل خرق وقف إطلاق النار في لبنان ودخول طائرات مسيرة المجال الجوي الإيراني، وإنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا واضحة وصريحة وهي أن على واشنطن أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل، فلا يمكنها الحصول على كليهما.
وعلق عراقجي على الهجمات الإسرائيلية على لبنان بقوله: "الكرة في ملعب أميركا والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن إيران اقترحت خطة أكثر منطقية لإنهاء حرب الشرق الأوسط، بعد أن طرحت في بادئ الأمر خطة اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة.
Advertisement
