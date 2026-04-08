قبل بدء المفاوضات.. قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار

اتهم رئيس ، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، بانتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لهدنة وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.



قال قاليباف إن هذه الانتهاكات تشمل خرق وقف إطلاق النار في ودخول طائرات مسيرة المجال الجوي الإيراني، وإنكار حق في تخصيب اليورانيوم.



فيما قال الإيراني، عباس عراقجي، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا واضحة وصريحة وهي أن على أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر ، فلا يمكنها الحصول على كليهما.

وعلق عراقجي على الهجمات على لبنان بقوله: " في ملعب أميركا والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".



من جانبها قالت المتحدثة باسم ، كارولاين ليفيت، للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن إيران اقترحت خطة أكثر منطقية لإنهاء حرب ، بعد أن طرحت في بادئ الأمر خطة اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة.