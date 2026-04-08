تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
قبل بدء المفاوضات.. قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
08-04-2026
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم رئيس
البرلمان
الإيراني
، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء،
الولايات المتحدة
بانتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لهدنة وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.
قال قاليباف إن هذه الانتهاكات تشمل خرق وقف إطلاق النار في
لبنان
ودخول طائرات مسيرة المجال الجوي الإيراني، وإنكار حق
إيران
في تخصيب اليورانيوم.
فيما قال
وزير الخارجية
الإيراني، عباس عراقجي، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا واضحة وصريحة وهي أن على
واشنطن
أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر
إسرائيل
، فلا يمكنها الحصول على كليهما.
وعلق عراقجي على الهجمات
الإسرائيلية
على لبنان بقوله: "
الكرة
في ملعب أميركا والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".
من جانبها قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولاين ليفيت، للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن إيران اقترحت خطة أكثر منطقية لإنهاء حرب
الشرق الأوسط
، بعد أن طرحت في بادئ الأمر خطة اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة.
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر انتهكت قبل بدء المفاوضات
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر انتهكت قبل بدء المفاوضات
09/04/2026 11:46:02
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ب عن مسؤولين باكستانيين: إيران تلقت مقترح وقف إطلاق النار الأميركي المكون من 15 بندا
Lebanon 24
أ.ب عن مسؤولين باكستانيين: إيران تلقت مقترح وقف إطلاق النار الأميركي المكون من 15 بندا
09/04/2026 11:46:02
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يوضح مواقف إيران من مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
عراقجي يوضح مواقف إيران من مقترح وقف إطلاق النار
09/04/2026 11:46:02
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في كافة أنحاء المنطقة
Lebanon 24
ماكرون: يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في كافة أنحاء المنطقة
09/04/2026 11:46:02
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
البرلمان
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
04:12 | 2026-04-09
09/04/2026 04:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"
Lebanon 24
بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"
03:29 | 2026-04-09
09/04/2026 03:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة الـ 14 يوماً.. "استراحة محارب" أم تمهيد لانفجار إقليمي كبير؟
Lebanon 24
هدنة الـ 14 يوماً.. "استراحة محارب" أم تمهيد لانفجار إقليمي كبير؟
02:32 | 2026-04-09
09/04/2026 02:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن قياس مدى ثبات وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
Lebanon 24
كيف يمكن قياس مدى ثبات وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
02:21 | 2026-04-09
09/04/2026 02:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟
Lebanon 24
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟
02:19 | 2026-04-09
09/04/2026 02:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
Lebanon 24
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
08:29 | 2026-04-08
08/04/2026 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
12:14 | 2026-04-08
08/04/2026 12:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
11:07 | 2026-04-08
08/04/2026 11:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
10:08 | 2026-04-08
08/04/2026 10:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
14:55 | 2026-04-08
08/04/2026 02:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:12 | 2026-04-09
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
03:29 | 2026-04-09
بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"
02:32 | 2026-04-09
هدنة الـ 14 يوماً.. "استراحة محارب" أم تمهيد لانفجار إقليمي كبير؟
02:21 | 2026-04-09
كيف يمكن قياس مدى ثبات وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
02:19 | 2026-04-09
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟
02:15 | 2026-04-09
البنتاغون يضغط على الفاتيكان والخلاف مع ترامب يتفاقم
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
09/04/2026 11:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24