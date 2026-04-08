البيت الابيض: خطة إيران الأصلية لإنهاء الحرب كانت غير مقبولة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن اقترحت خطة أكثر منطقية لإنهاء حرب ، بعد أن طرحت في بادئ الأمر خطة اعتبرتها غير مقبولة.



وكشفت ليفيت أن إيران أشارت إلى أنها ستسلم مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.



يأتي هذا بينما قال مسؤول أميركي في البيت الأبيض، الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من عشر نقاط التي نشرتها إيران ليست مجموعة الشروط نفسها التي وافقت عليها الولايات المتحدة لوقف الحرب. وقال المسؤول الرفيع، مشترطاً عدم كشف هويته في حديث لوكالة الأنباء ، إن "الوثيقة التي تتداولها ليست إطار العمل الفعلي".



في نفس السياق قال الرئيس الأميركي، ، إن هناك مجموعة واحدة فقط من "النقاط" المهمة التي تقبلها أميركا، مضيفاً أنها ستناقشها في جلسات مغلقة. وكتب ترامب على حسابه في "تروث سوشيال": "يتم إرسال العديد من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص لا علاقة لهم إطلاقاً بالمفاوضات الأميركية ، وفي كثير من الحالات، هم محتالون ودجالون، بل أسوأ من ذلك. سيتم فضحهم سريعاً بعد انتهاء تحقيقنا الاتحادي. هناك مجموعة واحدة فقط من "النقاط" المهمة المقبولة لدى الولايات المتحدة، وسنناقشها في جلسات مغلقة خلال هذه المفاوضات. هذه هي النقاط التي استندنا إليها في موافقتنا على وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد قالت إن الخطة المكونة من 10 نقاط التي قدمتها إيران لإنهاء النزاع تشكل أساساً لمزيد من المفاوضات.



واتفقت الولايات المتحدة وإيران على هدنة قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، والذي كان قد هدد بشن هجمات كبيرة على قطاع الطاقة إذا لم تعِد طهران فتح المضيق بانقضائها بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء.



أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران قامت بصياغة خطة مكونة من عشرة بنود لتقديمها إلى الولايات المتحدة عبر باكستان.

وأكد المجلس في بيان أن الخطة تتضمن نقاطاً أساسية، منها: تنظيم العبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وضرورة إنهاء الحرب ضد جميع وكلاء إيران، وخروج القوات القتالية الأميركية من كافة القواعد ونقاط التمركز في المنطقة، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.



كما تشمل الخطة إنشاء بروتوكول مرور آمن في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران عليه، ودفع كامل التعويضات لإيران بناءً على تقديراتها للأضرار، ورفع كافة العقوبات الأولية والثانوية، والإفراج عن كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وأكد البيان ضرورة اعتماد كل هذه البنود في قرار ملزم من مجلس الأمن، ما يحوّل التوافقات إلى قانون دولي ملزم.



في السياق نفسه، ذكرت وكالة أسوشييتد برس "أ.ب" أن إيران أدرجت عبارة "القبول بالتخصيب" في النسخة الفارسية من خطتها لوقف إطلاق النار، وهو ما ليس موجوداً في النسخ الإنجليزية التي وزعها دبلوماسيون إيرانيون على الصحافيين.



في سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، مساء اليوم الأربعاء، أن ترامب سيوفد فريق التفاوض مع إيران، بقيادة نائبه جيه دي فانس، إلى باكستان لإجراء محادثات، مضيفة أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد يوم السبت. وسيضم الوفد إلى جانب فانس، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض.



كما ذكرت ليفيت أن الولايات المتحدة عقدت محادثات "على أعلى مستوى" مع الصين بشأن إيران. وكشفت أن ترامب يعتقد أن حلف شمال الأطلسي "تعرض للاختبار وفشل" خلال حرب إيران.



في سياق آخر، قالت إن ترامب يرغب في فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن دون أي قيود، بما في ذلك رسوم المرور. وأضافت "الأولوية العاجلة للرئيس هي معاودة فتح المضيق دون أي قيود، سواء كانت رسوم مرور أو غيرها". وأردفت أن الولايات المتحدة شهدت زيادة في حركة الملاحة في مضيق هرمز، اليوم الأربعاء.



كما أعلنت ليفيت أن ترامب سيواصل مناقشة الوضع في مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وقالت إن لبنان سيبقى موضع نقاش "بين الرئيس (ترامب) وبنيامين نتنياهو، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية". وأضافت "لكن في هذه المرحلة، لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار".