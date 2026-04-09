ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا

أكد الرئيس الأميركي ان كافة السفن والطائرات والأفراد العسكريين ، إلى جانب الذخائر والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري، سيبقون متمركزين في ومحيطها، وذلك إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي".



وأشار اليوم الخميس في منشور على منصة " "، إلى أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره "مستبعداً للغاية"، فإن "إطلاق النار سيبدأ مجدداً، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل".

وأكد أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ"الدعاية المضللة"، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى مفتوحاً وآمناً.



وأشار إلى أن الجيش الأميركي "يعزز جاهزيته حالياً"، مضيفاً أنه "يتطلع فعلياً إلى مهمته المقبلة".



وختم قائلا: "أميركا عادت".

