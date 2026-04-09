|
عربي-دولي
ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا
Lebanon 24
09-04-2026
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان كافة السفن والطائرات والأفراد العسكريين
الأميركيين
، إلى جانب الذخائر والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري، سيبقون متمركزين في
إيران
ومحيطها، وذلك إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي".
وأشار اليوم الخميس في منشور على منصة "
تروث سوشال
"، إلى أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره "مستبعداً للغاية"، فإن "إطلاق النار سيبدأ مجدداً، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل".
وأكد
ترامب
أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ"الدعاية المضللة"، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى
مضيق هرمز
مفتوحاً وآمناً.
وأشار إلى أن الجيش الأميركي "يعزز جاهزيته حالياً"، مضيفاً أنه "يتطلع فعلياً إلى مهمته المقبلة".
وختم قائلا: "أميركا عادت".
ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا لأننا أغرقنا البحرية الإيرانية
ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا لأننا أغرقنا البحرية الإيرانية
مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز
ترامب: سننظر في طلب وقف إطلاق النار عندما يكون مضيق هرمز مفتوحاً وحراً وآمناً تماماً
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الشرط الأميركي هو أن يبقي الاتفاق مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"
هدنة الـ 14 يوماً.. "استراحة محارب" أم تمهيد لانفجار إقليمي كبير؟
كيف يمكن قياس مدى ثبات وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
