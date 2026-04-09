لغط بين طهران وواشنطن حول الهدنة.. هل تم تسريب مسودة زائفة؟

مع دخول وقف إطلاق النار بين وإسرائيل يومه الثاني، بعد 40 يوماً من الحرب، ساد اللغط حول بعض تفاصيل مسودة الهدنة أو خطة وقف الحرب، التي سربت في الإعلام.



فقد وصفها الرئيس الأميركي اليوم الخميس بالزائفة. وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الخطة التي نشرتها "كل من نيويورك تايمز الفاشلة وسي إن إن للأخبار الكاذبة" بشأن المفاوضات مع إيران مزيفة بالكامل.

كما اعتبر أن "الهدف منها تشويه سمعة الأشخاص المشاركين في عملية السلام". وأكد أن "النقاط ال 10 كلها مجرد خدعة".



"كتبت عبر تشات جي بي تي"

بدوره، كشف الأميركي جي دي فانس، مساء أمس الأربعاء أنه قرأ 3 مسودات جرى تداولها، أولها "كتبت عبر تشات جي بي تي ورميت في سلة المهملات"، والثانية كانت أكثر منطقية وهي ما أشار إليها سابقاً على أنها قد تشكل أساسا للنقاش، وثالثة أكثر تشدداً من الأولى".

كذلك، أوضح مسؤول أميركي أن خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من عشر نقاط التي نشرتها إيران ليست مجموعة الشروط نفسها التي وافق عليها لوقف الحرب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



ما هي خطة الـ 10 بنود؟

وكان الجانب نشر أمس بعض بنود تلك الخطة "المزعومة" التي نصت على مواصلة السيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد و"القبول" بتخصيب اليورانيوم، مع مناقشة مستويات التخصيب، فضلاً عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات (بما فيها لبنان).



كما تضمنت النقاط الـ 10 انسحاب القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد ونقاط الانتشار العسكرية في المنطقة، دفع تعويضات لإيران عن أضرار الحرب.



كما نصت على إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ضد طهران، والإفراج عن جميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج



ودعت إلى إقرار هذه الترتيبات في قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تحويل الاتفاق إلى قانون دولي ملزم بما يضمن تنفيذه.



يأتي هذا اللغط فيما يرتقب أن يسافر وفدا إيران وأميركا إلى إسلام آباد غداً الجمعة من أجل عقد أولى جلسات التفاوض يوم السبت القادم. فيما سيقود فانس وفد المكلّف إجراء هذه المحادثات، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.



بينما سيترأس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي وفد بلديهما.