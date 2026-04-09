عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي: اعتقلنا المتورطين باستهداف عناصر التحالف الدولي

Lebanon 24
09-04-2026 | 01:07
رئيس الوزراء العراقي: اعتقلنا المتورطين باستهداف عناصر التحالف الدولي
رئيس الوزراء العراقي: اعتقلنا المتورطين باستهداف عناصر التحالف الدولي photos 0
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، القبض على المتورطين باستهداف موقع في أربيل يتواجد فيه عناصر من التحالف الدولي.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا فيه الأوضاع العامة في المنطقة وتطورات الأحداث والجهود المبذولة لوقف الصراع، وفق بيان المكتب الإعلامي للسوداني.
وأكد السوداني أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم.

كما أشار إلى حرص الحكومة العراقية على إدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين بلاده وفرنسا، مبيناً "جهود القوات الأمنية العراقية ونجاحها بإلقاء القبض على المتورطين بإطلاق طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً قرب أربيل تواجد فيه عناصر من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأدت إلى مقتل ضابط فرنسي، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قوة إنفاذ القانون في كل أرجاء العراق".

من جانبه، أشاد ماكرون بالجهود التي يبذلها العراق في سبيل دعم الاستقرار بالمنطقة.

وقتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شمال العراق، حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب، حسب رويترز.
