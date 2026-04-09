خلال 24 ساعة.. عبور 4 سفن بضائع جافة فقط مضيق هرمز

نقلت صحيفة " تايمز" عن بيانات ملاحية اليوم الخميس، أن "مغلق إلى حد كبير"، حيث عبرت منه 4 سفن فقط تحمل بضائع جافة للمضيق خلال 24 ساعة.



وبحسب الصحيفة فإن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط أو غاز منذ وقف النار.



فيما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة " "، إن تمسك بالسيطرة على مضيق هرمز قد يؤدي لاستئناف القتال.



وأشاروا إلى أن الرئيس الأميركي لن يقدم تنازلات كبيرة لإيران لفتح مضيق هرمز.

