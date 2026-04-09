البنتاغون يضغط على الفاتيكان والخلاف مع ترامب يتفاقم

بحسب تقرير نشره موقع « بيست» نقلاً عن «ذا فري برس»، كُشف أن الكاردينال كريستوف بيار، أحد أبرز دبلوماسيي الفاتيكان، استُدعي إلى الأميركية، البنتاغون، لحضور ما وُصف بأنه "جلسة توبيخ قاسية"، طُلب خلالها من البابا ليو الرابع عشر الاصطفاف خلف الرئيس .وقال مسؤولون في الفاتيكان اطّلعوا على تفاصيل الاجتماع إن أحد كبار مسؤولي البنتاغون استدعى الكاردينال كريستوف بيار إلى لقاء في كانون الثاني ، ثم أبلغه بأن تملك من القوة العسكرية ما يمكّنها من فعل "أي شيء تريده"، وأن البابا ليو، أول حبر أعظم مولود في الولايات المتحدة، "من الأفضل له أن يقف إلى جانبها".ومع تصاعد التوتر خلال الاجتماع، أشار أحد المسؤولين إلى "بابوية أفينيون"، وهي المرحلة التاريخية في القرن الرابع عشر حين استخدم التاج الفرنسي قوته العسكرية للهيمنة على السلطة البابوية، في ما اعتبره كثيرون داخل الفاتيكان تهديداً مبطناً.وبحسب التقرير، فإن من استدعى بيار إلى الاجتماع هو إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات، وهو مسؤول خدم في الإدارة الأولى لترامب ورشّحه لمنصبه الحالي.كما أورد التقرير أن كبار مسؤولي البنتاغون اعترضوا بشدة على خطاب البابا الافتتاحي عن حال العالم، ولا سيما الفقرة التي انتقد فيها "دبلوماسية القوة"، قائلاً إن الدبلوماسية القائمة على الحوار والتوافق يجري استبدالها بسياسة تعتمد على القوة وفرض الإرادة.ويأتي هذا الكشف في وقت وجّه فيه البابا ليو انتقادات علنية لإدارة ترامب، سواء بسبب سياساتها تجاه المهاجرين أو بسبب التهديدات الأميركية الأخيرة ضد ، والتي وصفها لاحقاً بأنها "غير عادلة" و"غير مقبولة على الإطلاق".ويضيف التقرير أن العلاقة بين البابا وإدارة ترامب تدهورت سريعاً بعد انتخابه، إذ رفض البابا دعوة من للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مفضّلاً البقاء خارج المشهد السياسي الأميركي.كما أشار التقرير إلى أن الفاتيكان قرر تجميد خطط زيارة كانت مطروحة إلى الولايات المتحدة هذا العام، نتيجة الخلافات السياسية المتزايدة، ورفض التحول إلى ورقة في الصراع الداخلي الأميركي.في المقابل، نفى البنتاغون هذه الرواية، مؤكداً أن الاجتماع كان "محترماً ومعقولاً"، واعتبر أن توصيف «ذا فري برس» للّقاء "مبالغ فيه ومشوَّه".