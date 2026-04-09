عربي-دولي
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟
Lebanon 24
09-04-2026
|
02:19
يصل وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء اليوم الخميس، لإجراء محادثات جادة تهدف إلى حل الصراع مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل، وذلك بناءً على "النقاط العشر" التي اقترحتها
طهران
.
وأشار السفير
الإيراني
لدى باكستان، رضا أميري مقدم، عبر منصة "إكس"، إلى وجود شكوك في الرأي العام الإيراني حيال هذه المحادثات بسبب الانتهاكات
الإسرائيلية
المتكررة لوقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إعلان باكستان تأكيد
إيران
مشاركتها في مفاوضات مع الجانب الأميركي، عقب اتفاق الطرفين على هدنة لمدة أسبوعين مقابل تعهد إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو الاتفاق الذي تم قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب لتصعيد الهجمات.
وتواجه هذه الهدنة مخاطر الانهيار في ظل الهجوم
الإسرائيلي
الواسع الذي استهدف
لبنان
يوم أمس الأربعاء، حيث طال القصف نحو 100 موقع في أنحاء البلاد، مما أسفر عن سقوط أكثر من 180 شهيدا ومئات الجرحى، وفقاً لبيانات
وزارة الصحة
اللبنانية
.
