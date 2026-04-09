وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟

يصل وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء اليوم الخميس، لإجراء محادثات جادة تهدف إلى حل الصراع مع وإسرائيل، وذلك بناءً على "النقاط العشر" التي اقترحتها .

وأشار السفير لدى باكستان، رضا أميري مقدم، عبر منصة "إكس"، إلى وجود شكوك في الرأي العام الإيراني حيال هذه المحادثات بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار.



وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إعلان باكستان تأكيد مشاركتها في مفاوضات مع الجانب الأميركي، عقب اتفاق الطرفين على هدنة لمدة أسبوعين مقابل تعهد إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو الاتفاق الذي تم قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي ترمب لتصعيد الهجمات.



وتواجه هذه الهدنة مخاطر الانهيار في ظل الهجوم الواسع الذي استهدف يوم أمس الأربعاء، حيث طال القصف نحو 100 موقع في أنحاء البلاد، مما أسفر عن سقوط أكثر من 180 شهيدا ومئات الجرحى، وفقاً لبيانات .