Advertisement

وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ "النقاط العشر" الهدنة؟

Lebanon 24
09-04-2026 | 02:19
وفدٌ إيراني في إسلام آباد الليلة.. هل تُنقذ النقاط العشر الهدنة؟
يصل وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء اليوم الخميس، لإجراء محادثات جادة تهدف إلى حل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بناءً على "النقاط العشر" التي اقترحتها طهران.
 
وأشار السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، عبر منصة "إكس"، إلى وجود شكوك في الرأي العام الإيراني حيال هذه المحادثات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إعلان باكستان تأكيد إيران مشاركتها في مفاوضات مع الجانب الأميركي، عقب اتفاق الطرفين على هدنة لمدة أسبوعين مقابل تعهد إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو الاتفاق الذي تم قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصعيد الهجمات.

وتواجه هذه الهدنة مخاطر الانهيار في ظل الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف لبنان يوم أمس الأربعاء، حيث طال القصف نحو 100 موقع في أنحاء البلاد، مما أسفر عن سقوط أكثر من 180 شهيدا ومئات الجرحى، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
Advertisement
سفير إيران لدى باكستان: من المقرر أن يصل وفد إيراني مساء اليوم الخميس إلى إسلام آباد لإجراء "محادثات جادة" تستند إلى النقاط العشر التي اقترحتها إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول باكستاني: من المتوقع أن يلتقي فانس وويتكوف وكوشنر بمسؤولين إيرانيين في إسلام آباد
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الخارجية الباكستانية: إسلام آباد وأنقرة والقاهرة تتواصل مع وزير الخارجية الإيراني وويتكوف بشكل منفصل
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: 3 بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر انتهكت قبل بدء المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
