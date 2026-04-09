Najib Mikati
الحرس الثوري: الألغام موجودة في مضيق هرمز

09-04-2026 | 02:11
الحرس الثوري: الألغام موجودة في مضيق هرمز
الحرس الثوري: الألغام موجودة في مضيق هرمز photos 0
أعلن الحرس الثوري اليوم الخميس أن بعض الألغام تتواجد في الطريق المعتاد بمضيق هرمز، معلناً عن مسارين بديلين للسفن، وفق ما نقلت وكالة مهر.
كما أوضح في بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية المسارَين، في جنوب جزيرة لارك وشمالها، زاعماً بأن هذا التغيير أتى "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام".

في المقابل، رأى مسؤولون أميركيون أن تمسك إيران بالسيطرة على مضيق هرمز قد يؤدي لاستئناف الحرب.

كما لم يستبعدوا استئناف القتال في إيران، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

12 سفينة يومياً
أتى ذلك، فيما أبلغ الجانب الإيراني الوسطاء أنها ستقيّد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز بنحو اثنتي عشرة سفينة يوميًا، وستفرض رسوم عبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح وسطاء عرب أن السفن التي ستمرّ سيكون عليها التنسيق مع الحرس الثوري، وهو تشكيل شبه عسكري نافذ صنّفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

بالتزامن أظهرت بيانات S&P Global Market Intelligence، أنه سُمح لأربع سفن فقط بالمرور أمس الأربعاء، وهو أقل عدد يُسجَّل حتى الآن في أبريل ، مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميًا قبل الحرب.
الحرس الثوري يلمح لنشر ألغام بمضيق هرمز ويعلن عن مسارين بديلين للسفن
وكالة مهر: الحرس الثوري يشدد على السفن الالتزام بالطرق البديلة في مضيق هرمز
بحرية الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران بسفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز بعد استهدافها بمسيّرة
الحرس الثوري الإيراني: أي تحرّك للأعداء في مضيق هرمز سيُواجه بردّ حاسم من القوات البحرية
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-04-09
Lebanon24
08:01 | 2026-04-09
Lebanon24
08:00 | 2026-04-09
Lebanon24
07:47 | 2026-04-09
Lebanon24
07:41 | 2026-04-09
Lebanon24
07:00 | 2026-04-09
