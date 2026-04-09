الحرس الثوري: الألغام موجودة في مضيق هرمز

أعلن اليوم الخميس أن بعض الألغام تتواجد في الطريق المعتاد بمضيق هرمز، معلناً عن مسارين بديلين للسفن، وفق ما نقلت وكالة مهر.

كما أوضح في بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية المسارَين، في جنوب لارك وشمالها، زاعماً بأن هذا التغيير أتى "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام".



في المقابل، رأى مسؤولون أميركيون أن تمسك بالسيطرة على مضيق هرمز قد يؤدي لاستئناف الحرب.



كما لم يستبعدوا استئناف القتال في إيران، وفق ما نقلت صحيفة " ".



12 سفينة يومياً

أتى ذلك، فيما أبلغ الجانب الوسطاء أنها ستقيّد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز بنحو اثنتي عشرة سفينة يوميًا، وستفرض رسوم عبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح وسطاء عرب أن السفن التي ستمرّ سيكون عليها التنسيق مع الحرس الثوري، وهو تشكيل شبه عسكري نافذ صنّفته والاتحاد منظمة إرهابية.



بالتزامن أظهرت بيانات S&P Global Market Intelligence، أنه سُمح لأربع سفن فقط بالمرور أمس الأربعاء، وهو أقل عدد يُسجَّل حتى الآن في أبريل ، مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميًا قبل الحرب.