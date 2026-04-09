لتهدئة طبول الحرب.. إسبانيا تُعيد فتح سفارتها في ايران

الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن ستعيد فتح سفارتها في ، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على ، بحسب ما نقلت وكالة " ".



وأشار ألباريس إلى أنه أصدر تعليماته للسفير الإسباني بالعودة إلى طهران لتولي مهامه وإعادة فتح السفارة، مؤكداً رغبة بلاده في المشاركة في جهود السلام من كافة الجهات الممكنة، بما في ذلك من داخل العاصمة نفسها.

Advertisement