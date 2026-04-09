قوات مصرية تصل إلى باكستان.. ما السبب؟

أعلن المتحدث العسكري المصري، ، وصول قوات من الجيش المصري إلى باكستان، للمشاركة في التدريب المشترك "رعد - 2".



وأوضح أن التدريب يُنفّذ بمشاركة عناصر من قوات المظلات والقوات الخاصة الباكستانية، ويستمر لعدة أيام في ميادين التدريب القتالي الخاصة بالقوات الخاصة في باكستان.

ويتضمن البرنامج تنفيذ سلسلة من الأنشطة التدريبية المشتركة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، بهدف تبادل الخبرات التكتيكية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتعزيز التكامل والانسجام بين العناصر المشاركة، إلى جانب صقل مهاراتهم.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة القوات المسلحة المصرية لتعزيز التعاون والتنسيق العسكري مع نظيراتها في الدول الأخرى، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف الميادين العسكرية. (روسيا اليوم)