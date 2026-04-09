سيئول وواشنطن تعلنان عن تدريبات جوية مشتركة

أعلنت الجنوبية اليوم الخميس عن مناورات كورية أميركية جوية واسعة هذا الأسبوع تحت شعار "علم الحرية".

وأوضح البيان أن التدريبات نصف السنوية ستنطلق يوم الجمعة من قاعدة جوية في مدينة غوانغجو الواقعة البلاد، على أن تستمر لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن تشمل هذه التدريبات برامج تدريبية متنوعة أبرزها التدريب على الدفاع الجوي المضاد والاعتراض الجوي وكذلك الدعم الجوي القريب.



وستقوم بحشد مجموعة من الطائرات المقاتلة في هذه التدريبات، بما في ذلك طائرات "F-15K" و"KF-16" و"F-35A"، بالإضافة إلى طائرات الهجوم الخفيفة "KA-1" وطائرات النقل مثل "KC-330" وطائرة "E-737".



كما ستنضم إلى التدريبات طائرات "F-16" و"RQ-4 غلوبال هوك" التابعة للقوات الجوية الأميركية، إلى جانب طائرات "F/A-18" و"MQ-9 ريبر" التابعة لمشاة البحرية الأميركية.



ووفقا لما ذكرته القوات الجوية، فإن تدريبات هذا العام ستقودها الجهة الكورية الجنوبية، حيث تسعى سيئول إلى تحقيق شروط نقل العسكرية في زمن الحرب بحلول عام 2030، وستركز هذه التدريبات على التحقق من القدرات اللازمة لإجراء العمليات المشتركة.



وأضافت القوات الجوية أن التدريبات ستهدف أيضا إلى التحقق من مفاهيم المهام المتكاملة للطائرات المقاتلة من الجيلين الرابع والخامس، وكذلك العمل على تكميلها بما يراعي التغيرات المستجدة في طبيعة الحرب الحديثة. (روسيا اليوم)