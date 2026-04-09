عربي-دولي

سيئول وواشنطن تعلنان عن تدريبات جوية مشتركة

Lebanon 24
09-04-2026 | 06:49
سيئول وواشنطن تعلنان عن تدريبات جوية مشتركة
أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن مناورات كورية أميركية جوية واسعة هذا الأسبوع تحت شعار "علم الحرية".
 
وأوضح البيان أن التدريبات نصف السنوية ستنطلق يوم الجمعة من قاعدة جوية في مدينة غوانغجو الواقعة جنوب غرب البلاد، على أن تستمر لمدة أسبوعين.
 
ومن المقرر أن تشمل هذه التدريبات برامج تدريبية متنوعة أبرزها التدريب على الدفاع الجوي المضاد والاعتراض الجوي وكذلك الدعم الجوي القريب.

وستقوم كوريا الجنوبية بحشد مجموعة من الطائرات المقاتلة في هذه التدريبات، بما في ذلك طائرات "F-15K" و"KF-16" و"F-35A"، بالإضافة إلى طائرات الهجوم الخفيفة "KA-1" وطائرات النقل مثل "KC-330" وطائرة "E-737".

كما ستنضم إلى التدريبات طائرات "F-16" و"RQ-4 غلوبال هوك" التابعة للقوات الجوية الأميركية، إلى جانب طائرات "F/A-18" و"MQ-9 ريبر" التابعة لمشاة البحرية الأميركية.

ووفقا لما ذكرته القوات الجوية، فإن تدريبات هذا العام ستقودها الجهة الكورية الجنوبية، حيث تسعى سيئول إلى تحقيق شروط نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب بحلول عام 2030، وستركز هذه التدريبات على التحقق من القدرات اللازمة لإجراء العمليات المشتركة.

وأضافت القوات الجوية أن التدريبات ستهدف أيضا إلى التحقق من مفاهيم المهام المتكاملة للطائرات المقاتلة من الجيلين الرابع والخامس، وكذلك العمل على تكميلها بما يراعي التغيرات المستجدة في طبيعة الحرب الحديثة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
وكالة "تسنيم": إيران وروسيا تجريان تدريبات على تحرير سفينة مختطفة خلال المناورات البحرية المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في هذه المناطق
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تُعلن عن إستشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن سيطرة جوية كاملة على أجواء إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

قيادة العمليات

القوات الجوية

مشاة البحرية

روسيا اليوم

جنوب غرب

الكورية

بات على

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-04-09
Lebanon24
08:01 | 2026-04-09
Lebanon24
08:00 | 2026-04-09
Lebanon24
07:47 | 2026-04-09
Lebanon24
07:41 | 2026-04-09
Lebanon24
07:00 | 2026-04-09
