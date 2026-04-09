تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

3 شخصيات مرشحة لقيادة وفد إيران في مفاوضات إسلام آباد.. من هي؟

09-04-2026 | 10:00
A-
A+
3 شخصيات مرشحة لقيادة وفد إيران في مفاوضات إسلام آباد.. من هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إمارات 24" أن الأنظار تتجه إلى طهران مع اقتراب موعد المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة، المقرر انعقادها في باكستان، غداً الجمعة، في وقت لم تُحسم فيه بعد هوية الشخصية التي ستمثل إيران على طاولة التفاوض.

وتأتي هذه الجولة في ظروف استثنائية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات عميقة في هرم السلطة، إثر مقتل عدد من كبار المسؤولين في ضربات أميركية إسرائيلية، من بينهم شخصيات بارزة، كانت تضطلع بأدوار محورية في المفاوضات السابقة.
 
أسماء مرشحة 
 
وحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، تبرز عدة أسماء داخل أروقة النظام الإيراني، لكل منها خلفيته وتأثيره، ومن أبرزها: 
 
محمد باقر قاليباف
يُعد رئيس البرلمان الإيراني، أحد أبرز المرشحين، إذ تمكن خلال فترة الحرب من لعب دور "قناة التواصل" مع الإدارة الأميركية، مستفيداً من موقعه ونفوذه داخل المؤسسة الحاكمة. 

كما يُنظر إليه كشخصية صلبة، تشكلت ملامحها داخل الحرس الثوري، وتحمل في سجلها مواقف حازمة تجاه المعارضة الداخلية.
 
عباس عراقجي
كما يُطرح اسم وزير الخارجية الإيراني، الذي يمثل الوجه الدبلوماسي الأكثر خبرة. فقد أمضى سنوات في التفاوض مع القوى الغربية، وكان من بين أبرز المشاركين في صياغة الاتفاق النووي عام 2015.

ورغم انفتاحه النسبي، إلا أنه لا يخرج عن الخط العام للنظام، بل يجمع بين المرونة السياسية والالتزام الصارم بثوابته.
 
مسعود بزشكيان
وأما الرئيس الإيراني، فيقف في موقع مختلف، إذ يمثل الواجهة السياسية الرسمية للدولة، رغم تراجع صلاحيات هذا المنصب في السنوات الأخيرة، في ظل هيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية.

وبين خلفيته كطبيب ودعوته إلى إصلاحات محدودة، يحاول الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح والولاء للنظام، وهو ما ظهر مؤخراً في رسالته الموجهة إلى الشعب الأميركي، والتي تساءل فيها عن جدوى الحرب.
 
وبين هذه الأسماء، يبقى القرار النهائي رهين حسابات معقدة داخل النظام الإيراني، في وقت يترقب فيه العالم مآلات هذه المحادثات، وما إذا كانت ستفتح باباً لتهدئة التوتر، أم تمهد لجولة جديدة من التصعيد.
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

إيران على

البرلمان

دبلوماسي

الإيراني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24