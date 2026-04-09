تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
3 شخصيات مرشحة لقيادة وفد إيران في مفاوضات إسلام آباد.. من هي؟
Lebanon 24
09-04-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إمارات 24" أن الأنظار تتجه إلى طهران مع اقتراب موعد المحادثات المرتقبة مع
الولايات المتحدة
، المقرر انعقادها في باكستان، غداً الجمعة، في وقت لم تُحسم فيه بعد هوية الشخصية التي ستمثل
إيران على
طاولة التفاوض.
وتأتي هذه الجولة في ظروف استثنائية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات عميقة في هرم السلطة، إثر مقتل عدد من كبار المسؤولين في ضربات أميركية إسرائيلية، من بينهم شخصيات بارزة، كانت تضطلع بأدوار محورية في المفاوضات السابقة.
أسماء مرشحة
وحسب تقرير لشبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، تبرز عدة أسماء داخل أروقة النظام
الإيراني
، لكل منها خلفيته وتأثيره، ومن أبرزها:
محمد باقر قاليباف
يُعد رئيس
البرلمان
الإيراني، أحد أبرز المرشحين، إذ تمكن خلال فترة الحرب من لعب دور "قناة التواصل" مع الإدارة الأميركية، مستفيداً من موقعه ونفوذه داخل المؤسسة الحاكمة.
كما يُنظر إليه كشخصية صلبة، تشكلت ملامحها داخل الحرس الثوري، وتحمل في سجلها مواقف حازمة تجاه
المعارضة
الداخلية.
عباس عراقجي
كما يُطرح اسم
وزير الخارجية
الإيراني، الذي يمثل الوجه الدبلوماسي الأكثر خبرة. فقد أمضى سنوات في التفاوض مع القوى الغربية، وكان من بين أبرز المشاركين في صياغة الاتفاق
النووي
عام 2015.
ورغم انفتاحه النسبي، إلا أنه لا يخرج عن الخط العام للنظام، بل يجمع بين المرونة السياسية والالتزام الصارم بثوابته.
مسعود بزشكيان
وأما الرئيس الإيراني، فيقف في موقع مختلف، إذ يمثل الواجهة السياسية الرسمية للدولة، رغم تراجع صلاحيات هذا المنصب في السنوات الأخيرة، في ظل هيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية.
وبين خلفيته كطبيب ودعوته إلى إصلاحات محدودة، يحاول الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح والولاء للنظام، وهو ما ظهر مؤخراً في رسالته الموجهة إلى الشعب الأميركي، والتي تساءل فيها عن جدوى الحرب.
وبين هذه الأسماء، يبقى القرار النهائي رهين حسابات معقدة داخل النظام الإيراني، في وقت يترقب فيه العالم مآلات هذه المحادثات، وما إذا كانت ستفتح باباً لتهدئة التوتر، أم تمهد لجولة جديدة من التصعيد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لنيويورك تايمز: 3 مرشحين جيدين جدا لقيادة إيران
Lebanon 24
ترامب لنيويورك تايمز: 3 مرشحين جيدين جدا لقيادة إيران
09/04/2026 17:56:52
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية: سنقدم كل أشكال الدعم لإنجاح مفاوضات إسلام آباد
Lebanon 24
الخارجية التركية: سنقدم كل أشكال الدعم لإنجاح مفاوضات إسلام آباد
09/04/2026 17:56:52
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران لدى باكستان: من المقرر أن يصل وفد إيراني مساء اليوم الخميس إلى إسلام آباد لإجراء "محادثات جادة" تستند إلى النقاط العشر التي اقترحتها إيران
Lebanon 24
سفير إيران لدى باكستان: من المقرر أن يصل وفد إيراني مساء اليوم الخميس إلى إسلام آباد لإجراء "محادثات جادة" تستند إلى النقاط العشر التي اقترحتها إيران
09/04/2026 17:56:52
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
Lebanon 24
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
09/04/2026 17:56:52
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
إيران على
البرلمان
دبلوماسي
الإيراني
المعارضة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
توتر جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الأحداث الأخيرة في لبنان
Lebanon 24
توتر جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الأحداث الأخيرة في لبنان
10:42 | 2026-04-09
09/04/2026 10:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه
Lebanon 24
لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه
10:41 | 2026-04-09
09/04/2026 10:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إيرانية تحذر: لا مفاوضات إن لم يكن لبنان ضمن إتفاق وقف النار
Lebanon 24
صحيفة إيرانية تحذر: لا مفاوضات إن لم يكن لبنان ضمن إتفاق وقف النار
10:00 | 2026-04-09
09/04/2026 10:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من يسيطر على هرمز يمسك مفاتيح العالم.. هل يفرّط ترامب بحرية الملاحة؟
Lebanon 24
من يسيطر على هرمز يمسك مفاتيح العالم.. هل يفرّط ترامب بحرية الملاحة؟
09:55 | 2026-04-09
09/04/2026 09:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يتوعد "حزب الله": سنلاحقك في الليطاني ومناطق أخرى
Lebanon 24
كاتس يتوعد "حزب الله": سنلاحقك في الليطاني ومناطق أخرى
09:50 | 2026-04-09
09/04/2026 09:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
12:14 | 2026-04-08
08/04/2026 12:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
11:07 | 2026-04-08
08/04/2026 11:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
09/04/2026 03:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
14:55 | 2026-04-08
08/04/2026 02:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
13:08 | 2026-04-08
08/04/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:42 | 2026-04-09
توتر جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الأحداث الأخيرة في لبنان
10:41 | 2026-04-09
لأسباب صحية.. استقالة وزير الرياضة السوري من منصبه
10:00 | 2026-04-09
صحيفة إيرانية تحذر: لا مفاوضات إن لم يكن لبنان ضمن إتفاق وقف النار
09:55 | 2026-04-09
من يسيطر على هرمز يمسك مفاتيح العالم.. هل يفرّط ترامب بحرية الملاحة؟
09:50 | 2026-04-09
كاتس يتوعد "حزب الله": سنلاحقك في الليطاني ومناطق أخرى
09:27 | 2026-04-09
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
09/04/2026 17:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24