3 شخصيات مرشحة لقيادة وفد إيران في مفاوضات إسلام آباد.. من هي؟

ذكر موقع "إمارات 24" أن الأنظار تتجه إلى طهران مع اقتراب موعد المحادثات المرتقبة مع ، المقرر انعقادها في باكستان، غداً الجمعة، في وقت لم تُحسم فيه بعد هوية الشخصية التي ستمثل طاولة التفاوض.



وتأتي هذه الجولة في ظروف استثنائية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات عميقة في هرم السلطة، إثر مقتل عدد من كبار المسؤولين في ضربات أميركية إسرائيلية، من بينهم شخصيات بارزة، كانت تضطلع بأدوار محورية في المفاوضات السابقة.

أسماء مرشحة



وحسب تقرير لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، تبرز عدة أسماء داخل أروقة النظام ، لكل منها خلفيته وتأثيره، ومن أبرزها:

محمد باقر قاليباف

يُعد رئيس الإيراني، أحد أبرز المرشحين، إذ تمكن خلال فترة الحرب من لعب دور "قناة التواصل" مع الإدارة الأميركية، مستفيداً من موقعه ونفوذه داخل المؤسسة الحاكمة.



كما يُنظر إليه كشخصية صلبة، تشكلت ملامحها داخل الحرس الثوري، وتحمل في سجلها مواقف حازمة تجاه الداخلية.

عباس عراقجي

كما يُطرح اسم الإيراني، الذي يمثل الوجه الدبلوماسي الأكثر خبرة. فقد أمضى سنوات في التفاوض مع القوى الغربية، وكان من بين أبرز المشاركين في صياغة الاتفاق عام 2015.



ورغم انفتاحه النسبي، إلا أنه لا يخرج عن الخط العام للنظام، بل يجمع بين المرونة السياسية والالتزام الصارم بثوابته.

مسعود بزشكيان

وأما الرئيس الإيراني، فيقف في موقع مختلف، إذ يمثل الواجهة السياسية الرسمية للدولة، رغم تراجع صلاحيات هذا المنصب في السنوات الأخيرة، في ظل هيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية.



وبين خلفيته كطبيب ودعوته إلى إصلاحات محدودة، يحاول الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح والولاء للنظام، وهو ما ظهر مؤخراً في رسالته الموجهة إلى الشعب الأميركي، والتي تساءل فيها عن جدوى الحرب.

وبين هذه الأسماء، يبقى القرار النهائي رهين حسابات معقدة داخل النظام الإيراني، في وقت يترقب فيه العالم مآلات هذه المحادثات، وما إذا كانت ستفتح باباً لتهدئة التوتر، أم تمهد لجولة جديدة من التصعيد.