عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة

09-04-2026 | 09:01
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفضه فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، إن "القانون الدولي يكرّس حرية الملاحة، ما يعني عدم فرض أي مدفوعات أو رسوم من أي نوع"، بحسب "فرانس برس".

وذكّر بأن "مضيق هرمز هو، كغيره من المسالك البحرية، منفعة عامة للبشرية جمعاء، ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تبقى حرة". 

من جهته، اعتبر جان نويل بارو، في تصريحات أدلى بها لإذاعة "فرانس إنتر"، أن فرض رسوم على الملاحة في المضيق "أمر غير مقبول"، مشدداً على أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال بارو: "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام وحق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك عقب إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.

وعقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط، عطّلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس سلباً على الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء/الأربعاء، لا تزال حركة الملاحة في المضيق مقيدة بشكل كبير.
